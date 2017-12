Weinstein se defiende y asegura que el relato de la actriz mexicana "no es exacto"

El productor de Hollywood Harvey Weinstein respondió ayer a las acusaciones de acoso sexual de Salma Hayek asegurando que su relato "no es exacto" y que "no recuerda" haber presionado para que hiciera un desnudo. "Todas las acusaciones de naturaleza sexual, tal como han sido retratadas por Salma, no son exactas. Y otras personas que fueron testigos de esos hechos tienen un recuerdo diferente de lo que pasó", dijo Weinstein.

Weinstein, a través de un comunicado, asegura que "no recuerda" haber presionado a Hayek para que grabara una escena sexual "gratuita" con la actriz Ashley Judd, pero sí que era "parte de la historia" porque la pintora mexicana -habría ocurrido durante el rodaje de Frida- era "bisexual".

Salma Hakey también denunció que en una ocasión el productor le recriminó que interpretase a Kahlo con su singular uniceja, a lo que el productor respondió en su comunicado que "fue un problema porque desvió la atención de las actuaciones". Weinstein admitió que en el rodaje de esta película, una producción con un presupuesto de "más de doce millones de dólares" en la que su empresa Miramax puso "la mitad del dinero", sí hubo "fricción creativa", pero a su juicio, sirvió para llevarla "a la perfección".