Joaquin Phoenix e Isabelle Huppert, en filmes anunciados para la Berlinale

La dirección de la Berlinale dio a conocer ayer algunos de los títulos de su sección oficial y que incluyen a la actriz francesa Isabelle Huppert y el estadounidense Joaquin Phoenix entre sus presencias destacadas.

En la lista de las películas seleccionadas para la competición del festival, que se abrirá el próximo 15 de febrero, figura la estadounidense Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, de Gus Van Sant, con Phoenix y Jack Black en sus papeles principales.

Van Sant es un director habitual en anteriores ediciones del festival berlinés, como lo es el francés Benoit Jacquot, que concurrirá con Eva, protagonizada por Huppert.

Por parte de Polonia competirá Twarz ( Mug), de Magorzata Szumowska, ganadora en 2015 del Oso de Plata a la mejor dirección con Body.

El cine ruso estará representado por Dovlatov, dirigida por Alexey German Jr, quien en 2015 ganó la Plata a la mejor aportación artística con Under electric clouds.

De Italia estará en competición Figlia mia, de Laura Bispuri, mientras que el cine anfitrión luchará por los Osos con In den Gängen, de Thomas Stuber, y Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, de Philip Gröning.