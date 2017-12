La BBC prepara un documental sobre las denuncias de abusos de Weinstein

La cadena británica BBC prepara un documental sobre el escándalo del acoso y los abusos sexuales de Harvey Weinstein. La cinta mostrará el ascenso a la fama del productor desde que se convirtió en uno de los grandes directivos de Hollywood hasta que se publicaron las denuncias por su comportamiento abusivo hacia decenas de actrices.

El documental tiene el objetivo de mostrar la historia "definitiva" de Weinstein, a través de entrevistas con diversos miembros de la industria del cine que tuvieron relación con el magnate estadounidense, así como abogados y periodistas. También incluirá el testimonio de varias actrices que han confesado ser víctimas de sus abusos.

Según informa Vulture, la productora Lightbox ha anunciado que el documental incluirá entrevistas a personas que todavía no han alzado su voz públicamente al respecto. La encargada de dirigir el documental será Ursula MacFarlane, conocida por Charlie Hebdo: Three Days That Shook Paris. "Romper el silencio sobre Weinstein supone un punto de inflexión para la industria creativa y la sociedad en general. Ursula es una cineasta brillante", afirma Patrick Holland, responsable de la cadena BBC 2.