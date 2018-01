Paquirrín adelgaza 20 kilos y Terelu quiere hacerse una liposucción

Paquirrín ha cumplido a rajatabla el refrán de "año nuevo, vida nueva". El hijo de Isabel Pantoja enfila el 2018 feliz con su nuevo aspecto. No es para menos: ha perdido 20 kilos. El DJ describe en 'Hola' las bondades de la delgadez y reniega de su pasado orondo. Antes, cuenta, "sólo quería estar tumbado y llevaba una vida muy triste". Con 33 años se ve guapo y ha descubierto que, aparte de mejorar su salud, ahora la ropa le sienta mejor. Que lo disfrute. La revista se ocupa en su primer número del año de analizar el estilo en la misa de Navidad en Sandringham de Meghan Markle, prometida del príncipe Enrique de Inglaterra, y Catalina de Cambridge, esposa de Guillermo. No falta una reseña en portada sobre Carmen Franco, hija del dictador y fallecida la semana pasada. 'Hola' se atreve, además, con las predicciones para 2018 y publica una lista de acontecimientos que posiblemente pasarán por sus páginas rosas como nuevos hijos, nuevas bodas y nuevos noviazgos. De las posibles rupturas, mejor no hablar.

Vida nueva también la que disfrutará María Lapiedra en 2018. En 'Lecturas' posa de lo más contenta para enseñar la casa en la que vivirá con Gustavo y sus hijas. Lapiedra, exmodelo y ahora colaboradora de 'Sálvame', sonríe pese a sus líos amorosos (su marido descubrió que llevaba años manteniendo una relación paralela con Gustavo, quien a su vez ha puesto fin a 30 años de matrimonio) y se muestra optimista ante su nueva vida. Al igual que Paquirrín, Terelu Campos quiere dejar atrás sus kilos de más. Si el DJ echó mano de una banda gástrica, ella anuncia en 'Lecturas' que piensa en una liposucción. ¿Habrán pensado alguno de los dos en comer menos y de forma más sana y ordenada para adelgazar? Es otra posibilidad.

El clan Janeiro-Esteban salta a las portadas nada más estrenar el año: por un lado, Andrea Janeiro ha sido fotografiada al reencontrarse con su abuela materna al regresar de Inglaterra, donde estudia; por otro, María José Campanario ha vuelto a ingresar por un ataque de fibromialgia.

No podía faltar Cristina Pedroche en el primer quiosco rosa de 2018 después de todo el esfuerzo que hace para elegir modelo y dar las campanadas. La guapa presentadora ocupa toda la portada de 'Semana' con su mono transparente y abrigo rojo. Al su lado aparece María Patiño, que también se comió las uvas en la tele y también lució transparencias, aunque más recatada, en la Puerta del Sol. El funeral de Carmen Franco y el dolor de su hija Carmen Martínez-Bordíu son además reseñados la publicación.

'Diez Minutos" también se ocupa del sufrimiento de la familia Franco tras la triste muerte de la matriarca. Andrea Janeiro y su abuela materna repiten en la portada de la revista, que da todo el protagonismo a los hermanos Rivera, Francisco, Cayetano y Paquirrín, que pasaron juntos la Navidad. La hija del segundo, Lucía Rivera, se ha echado por cierto un novio torero, con el que aparece en una foto en portada. Familia obliga.