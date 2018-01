Amaia, el nuevo símbolo de 'OT'

Es una de las favoritas del público en esta nueva edición de 'Operación Triunfo' y en la gala de esta semana volvió a demostrar el porqué. Amaia interpretó de forma espectacular el tema 'Shake it out' de Florence + The Machine y obtuvo grandes valoraciones por parte de los miembros del jurado. Volvio a emocionar y a cautivar al público como en su día lo hizo con la canción principal de la película 'La La land' que interpretó en el escenario junto a su compañero Alfred. En su regreso a TVE, 'Operación Triunfo' se consolida de nuevo como un programa de éxito y logró ser lo más visto en horario de 'prime time'

Esto de Operación Triunfo le sienta como un guante a TVE. Ya funcionó a niveles estratosféricos en tiempos de Aznar (algún miembro de su Gobierno lo llegó a poner de modelo absoluto de programa de televisión cuando inauguró sus emisiones hace 16 años). Tras deambular por Telecinco (que cambió por La Voz) ha regresado a la corporación pública. Desde entonces, no deja de batir récords de audiencia y conmover con varias actuaciones, también lo hace (conmover) con los dramas que se montan cuando expulsan a uno, nominan a otro o incluso cuando mandan pasar la pasarela hacia el éxito. Esa parte final del programa es un mar de lágrimas y abrazos.

Se lleva el título, en esto de conmover por actuaciones, Amaia, una joven que canta muy bien y se adapta a los géneros que los profesores de la Academia le van pidiendo semana tras semana. El martes lo volvió a hacer y rompió esquemas con la interpretación de Shake it out, de Florence + The Machine.

Hay que alabar el gusto de los profesores para elegir la canción y hay que alabar cómo Amaia supo domarla. No es fácil teniendo en cuenta el peculiar estilo (y estética) de Florence + The Machine, que siendo una banda indie logró instalar esta pieza en las listas comerciales.

Bien, Amaia lo volvió a hacer, a emocionar al personal y dejar atónito al jurado, empezando por Mónica Naranjo, que quedó boquiabierta y manifestó su admiración con un taco. Amaia, a dúo con Alfred, lo había hecho anteriormente interpretando el tema central de La La Land.

Así pues, la novena gala de Operación Triunfo registró una audiencia de 2.574.000 espectadores y una cuota del 18,3%, datos que la convirtieron en la emisión más vista del prime time. También se situó entre los temas más comentados en redes con la etiqueta #OTGala9, informa Televisión Española en un comunicado.

Es decir; el programa es como muy de la casa, muy de RTVE, muy de Eurovisión (recuérdese a Rosa que representó a España y alcanzó una honrosa posición) y muy de fabricar figuras, o así; más o menos estables. No en vano, de aquellas primeras ediciones hay unos cuantos que han volado por el mundo con carreras más que solventes.

Por la pinta, además de Amaia, hay varios compañeros más que pueden ser los próximos Bisbal, o Bustamante, entre otros que han hecho de su paso por Operación Triunfo su pasarela para alcanzar los escenarios ya como artistas.