El discurso de Oprah dispara los rumores sobre su posible presidencia de EEUU

Un discurso desató la ola de especulaciones: ¿Oprah Winfrey candidata presidencial estadounidense contra Donald Trump en 2020? Hollywood, muchos liberales y sus fanáticos están ya en campaña. No había terminado de decretar el "nuevo día en el horizonte" tras el escándalo sexual que sacudió la industria del cine, cuando saltó la pregunta colectiva de si la mujer más famosa de Estados Unidos está pensando en dar el salto a la política.

Al convertirse el domingo en la primera mujer negra en aceptar el premio honorífico Cecil B. De Mille en los Globos de Oro, su discurso se tejió en torno a género, pobreza y raza. "Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", expresó. Muchos vieron en esos nueve minutos un punto de inflexión en la vida pública de Oprah, aunque esa misma noche repitió una y otra vez que no tenía intención de lanzarse a la política.

Su pareja Stedman Graham, no obstante, sugirió que puede ser persuadida. "Dependerá de la gente", indicó al diario Los Angeles Times. Twitter se llenó de mensajes de apoyo y las tazas de Oprah 2020 de Fishs Eddy se agotaron rápidamente.