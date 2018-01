James Franco respondió a las acusaciones de acoso sexual realizadas por tres actrices tras ganar el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia este domingo. El actor, que en la ceremonia lució el logo Time's Up en defensa de la lucha contra los comportamientos abusivos en la industria del entretenimiento, afirmó que los hechos relatados en las redes sociales por las supuestas víctimas "son imprecisos". Durante su visita al programa The Late Show este martes, el actor aseguró que apoya las campañas iniciadas para acabar con los abusos sexuales. "Hay algunas cosas en Twitter, no las he leído, pero he oído sobre ellas", admitió. "No puedo vivir si tengo que corregir algo. Si he hecho algo malo, lo arreglaré", concluyó.