Las fotografías oficiales de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

Los duques de Sussex publicaron hoy tres fotografías oficiales del día de su boda, celebrada el pasado sábado 19 de mayo en el castillo de Windsor.



Las instantáneas fueron tomadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski, el mismo que les retrató en la Frogmore House con motivo del anuncio de su compromiso, y divulgadas por el palacio de Kensington en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Según informó la residencia oficial de los hijos del príncipe Carlos, las imágenes fueron captadas después de que el príncipe Enrique y Meghan recorrieran en carroza las calles de la localidad de Windsor, tras darse el "sí, quiero" en la capilla de San Jorge.



En una de ellas, publicada en blanco y negro, se puede ver a los recién casados sentados en unas escalinatas, él mirando sonriente al objetivo, mientras que ella dirige su vista hacia un lado al tiempo que sujeta el ramo de novia.



El nieto de la reina Isabel II, de 33 años, luce el uniforme del regimiento de caballería "Blues & Royals" de la Guardia Real que llevó en la ceremonia y ella, de 36, el vestido blanco de la británica Clare Waight Keller, que escogió para ese día.



En otro de los retratos divulgados hoy se puede ver a los duques de Sussex en uno de los salones del castillo de Windsor, rodeados de los diez niños que ejercieron de pajes y damas de honor en la ceremonia, entre ellos el príncipe Jorge, de cuatro años, y la princesa Carlota, de tres, hijos de los duques de Cambridge.







The Duke and Duchess of Sussex with the Bridesmaids and Page Boys, taken by photographer Alexi Lubomirski in the Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/nFaPQSIzVl