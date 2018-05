La Ópera de Nueva York demanda a su exdirector James Levine por abusos

La Ópera Metropolitana de Nueva York ha presentado una demanda contra su exdirector James Levine, en la que detalla siete presuntos incidentes de abuso o acoso sexual descubiertos durante una investigación interna.

En una demanda presentada ante la Corte Suprema de Nueva York, el Met (la Ópera) dijo que los casos tuvieron lugar entre 1970 y 1999. Agregó que el influyente director utilizó repetidamente "su reputación y posición de poder para atacar y abusar de artistas".

La prestigiosa ópera exigió al menos 5,85 millones de dólares en daños e intereses, alegando que Levine le causó "un significativo daño económico y de reputación" a la institución. La demanda no nombró a las víctimas del presunto abuso. Pero describió el caso de un músico -de sólo 16 años cuando comenzó el alegado abuso en 1986- presuntamente presionado por Levine para participar en sesiones de masturbación mutua, y a quien le habría pagado 50.000 dólares a lo largo de varios años.

En otro caso, la demanda indica que, mientras trasladaba a un cantante a casa desde una audición, Levine trancó las puertas del auto y "comenzó a agarrarlo y besarlo" en contra de su voluntad. Luego colocó al intérprete en un "prestigioso" programa del Met.

The New York Times y The New York Post habían detallado algunos casos a principios de diciembre, pero cinco de los siete casos descritos por el Met no se conocían previamente. En total, nueve personas han acusado al director.