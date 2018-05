El 'abuelito Valentín' publica su primer libro de cuentos con 90 años

Valentín Huertas, jubilado y vecino del madrileño barrio de Canillas, donde es conocido como el abuelito Valentín, presentó ayer su primer libro de cuentos, con el que ha cumplido el sueño de su vida a los 90 años: ver editadas las historias que comenzó ideando para su nieta y que en los últimos años ha compartido con niños en colegios y hospitales. Ahora han sido recopiladas en Los cuentos del abuelito Valentín, de la editorial LoQueNoExiste. "Estoy en una nube. Siempre había tenido una ilusión desde que empecé a escribir cuentos: que el día que me falte la vida me quede la palabra. Y la editorial ha hecho factible que si un niño tiene un libro mío, habré logrado que me quede la palabra", explica. Valentín nació en Albacete, pero la guerra le sacó del pueblo y de la escuela. A pesar del poco tiempo que pasó en el colegio, Valentín ha cultivado el hábito de la lectura a lo largo de toda su trayectoria laboral como tornero, y cuando llegó la jubilación se puso a escribir, inducido por su nieta Elena.

Valentín cogió bolígrafo y papel, y descubrió siendo octogenario una vocación literaria que no tardó en difundir por internet. "Porque mi otro nieto me hizo un blog, y ahí están los cuentos", aclara. Comenzó a escribir cuentos, y como su nieta ya había crecido, se puso a contárselos a otros niños de su barrio. Las visitas a los colegios de la zona se hicieron frecuentes, y el abuelito Valentín acabó convirtiéndose en reclamo de cualquier celebración infantil.