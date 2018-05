'Matria', de Álvaro Gago, la gran triunfadora del festival de Cans al lograr tres premios

El Festival de Cans entregó ayer, en la gala final de su día grande, los premios correspondientes a su 15ª edición. El corto Matria, de Álvaro Gago, consiguió tres premios: Mejor Cortometraje de Ficción, el premio AISGE a la Mejor Interpretación Femenina (para Francisca Iglesias) y el premio del jurado de los vecinos. Estos galardones se suman a su ya impresionante recorrido por certámenes internacionales de este relato de un día en la vida de Ramona, una mujer que se refugia en la relación con su hija y su nieta delante de su trabajo en una conservera y la falta de comunicación con su marido. Álvaro Gago repite así éxito en Cans, donde ya ganó el premio a su Mejor Cortometraje por Curricán en 2015.

Entre el resto del palmarés destaca el gran nivel de la sección de Animación, de donde dos de las películas llevaron premios en las categorías generales: el premio AGAG la Mejor Guión ( Luis Usón por Afterwork) y el de la Mejor Banda Sonora Original (Raúl Costafreda por Sea). Así y todo, fue El reloj, de Borja Santomé, la que se alzó con el premio a Mejor Cortometraje Animado. Europa, de Hugo Amoedo, abrió el palmarés de FuraCans, la nueva categoría competitiva del Festival para filmes de no ficción. Completan el palmarés las Also Sisters (Premio CREA a la mejor realización), Eloi Sánchez (Premio AISGE a la mejor interpretación masculina por Después de la bandera) y dos menciones especiales de los jurados: La cat in the window, de Félix Brixel (en ficción) y La mujer invisible, de Noemi Chantada.

Durante la jornada de ayer, el festival de Cans incluyó una sesión Contra el fuego, en la que se proyectaron numerosas piezas inspiradas por el desastre ambiental de los incendios, la ruta CanSonoro con Xurxo Souto o la actuación de Magín Blanco, donde se pudo escuchar por primera vez en directo Cans & Cadelas, la canción oficial del festival. El coloquio na leira de Gracia Querejeta, la actuación y proyección de Kevin Weatherill, la actuación del grupo de As Tanxugueiras y el concierto de Burning, completaron un festival de Cans que no temió a la lluvia.