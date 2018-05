La moda española se va de crucero

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, modelos de Arkano, Jorge Vázquez, Custo Barcelona, Andrés Sardá, Melissa Odabash y The 2nd Skin co.

Si París se convierte cada primavera en foco de atención para los amantes de la moda por los desfiles de presentación de las colecciones crucero 2019 de marcas como Chanel o Dior; España no iba a ser menos. Este fin de semana, por segundo año consecutivo, el mítico hotel Ushuaïa de Ibiza se convirtió en una imponente pasarela para recibir las propuestas de cinco firmas españolas -Alvarno, The 2nd Skin co., Custo Barcelona, Andrés Sardá y Jorge Vázquez- y la californiana afincada en Londres, Melissa Odabash. Las transparencias, los looks en blanco absoluto, el estampado floral, los brillos y el largo a media pierna fueron los grandes éxitos de la segunda edición del Mercedes-Benz Fashion Weekend de Ibiza.

La encargada de abrir la pasarela fue Melissa Odabash. Con los años 60 y el movimiento hippy como inspiración, perfecto para el escenario ibicenco, la diseñadora presentó Après plage; una colección llena de vestidos ligeros, con espaldas bajas y aberturas sensuales, looks con estampados de camuflaje y bañadores y bikinis llenos de lentejuelas y piezas brillantes.

Con los vestidos como protagonistas, Custo Barcelona recreó una escena futurista con el Mar Mediterráneo de fondo. La mezcla de tejidos, con los metalizados como apuesta, se apodera de siluetas que sobrevuelan la figura o que se ajustan a ella como una segunda piel.

Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, los nombres que se esconden bajo la firma The 2nd Skin co., escogieron Ibiza para presentar su línea 2nd Lab. Una serie de diseños que mantienen su feminidad y sensualidad habitual, pero con un aire más fresco y joven. Las blusas, los shorts estampados y los vestidos son las piezas clave de su propuesta. Por su parte, el coruñés Jorge Vázquez trasladó el Sáhara a la isla con sus trench, sus vestidos de satén mostaza acompañados de pañuelos cincuenteros en la cabeza, sus estampados en tonos tierra, azul y fucsia, y sus looks que equilibran la comodidad y la sofisticación a la perfección.

Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, o lo que es lo mismo Alvarno; subieron a la pasarela Sueño de verano; una colección en la que no falta ningún elemento para vivir al máximo la estación estival. Sombreros de ala, pantalones con bolsillos metalizados, sudaderas con logo, superposiciones de prendas, blusas asimétricas que desdibujan la figura, vestidos glitter y jaquards de lúrex en vestidos de escote vertiginoso para mantener vivo su espíritu "cañero". Para rematar, la firma de moda íntima y baño catalana, Andrés Sardá, presentó Day to night, una secuencia del día a la noche con todo lo que necesita una mujer en un día tropical. Trikinis en naranja ácido, bikinis en blanco de estilo deportivo con prendas de red superpuestas y bañadores que mezclan los tejidos para lograr un look 10 frente al mar.