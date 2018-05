"Me dedico a este oficio por la admiración y el orgullo que siento por mi familia"

La actriz Emma Ozores recorre España con la obra '¡El último que apague la luz!', escrita por su padre, Antonio Ozores, y en la que ella y Alfonso Delgado interpretan a decenas de personas en múltiples situaciones, todas con el humor surrealista como hilo conductor. La intérprete alaba la profesionalidad de su padre y su capacidad para detectar aquello que podía hacer gracia al público. "Hacer reír a carcajadas es dificilísimo. Mi padre sabía dónde estaba lo gracioso, yo no", reconoce la actriz y cómica, quien tienen claro que se dedica a esta profesión "por la admiración" que siente por su familia

¡El último que apague la luz! es un crisol de situaciones vividas por distintos personajes que encarnan dos únicos actores -Emma Ozores y Alfonso Delgado- y contadas desde el humor surrealista, el mismo humor por el que siempre se recordará a su autor, Antonio Ozores. La obra, Premio Nacional a la Mejor Comedia en 2010, recorre toda España para deleite de los seguidores del cómico, pero también para quienes quieran saber qué es desternillarse de risa o desee ejercer su "derecho al pateo". "Es una obra escrita con mucho ingenio y sentido del humor", explica su hija, Emma Ozores, quien se confiesa una enamorada de Galicia. "He veraneado en la casa de Lola Herrera en O Porriño y Galicia siempre me ha parecido un sitio auténtico, mágico", afirma.

-¿Cuántos personajes interpreta en esta obra? ¿Los ha contado?

-Pues no, no los he contado. Alfonso (Delgado) y yo vamos cambiando de vestuario, de pelucas, y ya sucede otra cosa en el escenario. Incluso interpretamos a dos actores y explicamos al público qué era el pateo, que se usaba para mostrar disconformidad. En un momento de la función, Alfonso recita un verso fatal y pido al público que patee en el suelo. También jugamos mucho con la imaginación del público, que tiene que imaginarse personajes que no salen, como un bombero y un recién nacido. Pero fíjese si es curioso que hay gente que cuando recuerda la obra cree haberlos visto.

-Eso demuestra el poder que tiene la imaginación.

-Es verdad. Es como si jugáramos todos a lo mismo y es muy bonito porque ves que la gente disfruta y piensas que tu trabajo sirve por lo menos para distraerles y que mi padre puede seguir haciendo feliz a la gente a través de nuestro trabajo. Viene mucho público que lo quiere a él y nos une el cariño que le teníamos.

-Esta comedia es muy Ozores, ¿no?

-Sí, sí. Hay mucha gente que cuando acaba la función viene y nos dice que es como si estuviera mi padre en el escenario. Y yo digo: "Claro, es su humor, su forma de ver la vida, siempre a través del ingenio, sacando punta graciosa a todo". Se podría entender como un manual para ver la vida de otra forma o, por lo menos, como un apunte sobre que hay que reírse de uno mismo y de las circunstancias porque es la mejor forma de llevar las cosas. Yo creo que es esa visión de alguien que siempre veía la vida de una forma divertida.

-¿Nos reímos lo suficiente?

-Algunos sí y otros no. Pero creo que intentamos sacarle punta a las cosas y creo que es lo que hay que hacer: hay que intentar siempre sacar el punto divertido incluso aunque cueste.

-¿Dónde está el secreto para hacer reír?

-No lo sé. Por eso valoro tanto esta obra, porque que la gente se ría a carcajadas es dificilísimo. Mi padre sí sabía dónde estaba lo gracioso. Yo no.

-Usted pertenece a una familia con una larga trayectoria artística ¿Alguna vez le ha pesado esto?

-No porque estoy muy orgullosa de la familia. Soy la sexta generación de artistas por parte de mi padre y la cuarta por la de mi madre. Siempre he pensado que mi padre era un genio y que yo soy normal. Sabiendo esto, no me pesa. Yo hago lo mío lo mejor posible y siempre me he fijado en él y en todos los actores buenos para ir aprendiendo porque la humildad es lo más importante en este oficio y en la vida también. Yo me dedico a esto por admiración a mi familia. Y eso que los comienzos en esto fueron muy difíciles. Iba a pedir trabajo y me mandaban recuerdos para mi padre, pero no me llamaba nadie.