Carmen Lomana estrena año enamorada

Salud, trabajo y amor. Son los deseos que solemos pedirle al año nuevo que acaba de comenzar. Carmen Lomana deja atrás un 2016 en el que ha tenido muchas alegrías y posiblemente una de ellas ha sido el amor.

Y es que nos ha vuelto a sorprender con una de sus declaraciones cuando iba a la ópera a ver a Pablo Heras Casado, marido de Anne Igartiburu, dirigiendo una ópera de Wagner, en las que nos confiesa que tiene el corazón contento gracias a una persona conocida que por el momento, prefiere no desvelar.



¿Qué le pides al 2017?



Nada especial, salud. Teniendo salud puedo trabajar, puedo estar bien, puedo estar alegre. Si no tienes salud, todo lo demás te sobra.



¿Y amor?

Bueno, el amor está dentro del paquete. El amor siempre está presente.



Te apetece, ¿no?

Bueno, yo más o menos siempre estoy enamorada.



¿Estás enamorada?

Sí... lo que pasa es que mis parejas no están en Madrid.



Porque muchos son de fuera.

Sí.



¿Y ésta vez es así?

Sí.

¿Nos puedes adelantar el nombre o algo?

No, porque es una persona muy conocida y no, no quiero.