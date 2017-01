Marta Sánchez: "Por algo tengo gente joven a mi alrededor"

Como la gran mayoría de los rostros conocidos de nuestro país que residen fuera, la Navidad ha hecho que regresen a sus casas donde han disfrutado de estas fechas en compañía de sus familiares más cercanos, como ha sido el caso de Marta Sánchez, que a pesar de su apretada agenda profesional al otro lado del charco, está disfrutando de estas vacaciones junto a su madre y su hija.



Este no ha sido un año muy bueno para la cantante, pero finalmente Marta ha cerrado 2016 con una gran sonrisa gracias al amor. Aunque hacía algún tiempo que no se le veía con un hombre, lo cierto es que la cantante ha vuelto a ilusionarse gracias a su nuevo chico, un joven americano llamado Casey Ustick.



Aunque Marta ha intentado llevar el inicio de esta nueva relación con la mayor de las discreciones, finalmente se lanzó a publicar una foto con él en las redes sociales que sirvió como confirmación oficial de que está de nuevo enamorada. En esta ocasión, la cantante acudió al estreno de 'E.T El Extraterrestre' en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y lo hizo con la mejor compañía posible, la de su hija. De lo más sonriente confesó que su nuevo chico le aporta todo lo que ella estaba buscando.

-¿Qué ha significado para ti esta película?



-La vi con mi padre, yo sola con él, mi hermana no recuerdo si estaba fuera de España, no me acuerdo bien pero la vi con mi padre y él lloró más que yo casi.



-¿Cuál es la escena que más recuerdas?



-No sé, la más emotiva yo creo que cuando se va. Cuando se va el extraterrestre y se queda el niño hecho polvo.



-¿Balance del 2016?



-Ha habido de todo, he tenido un año durito pero bueno.



-Pero se termina muy bien.



-Ahora termino bien, sí. Me lo merezco.



-Has dicho que tienes ganas de empezarlo en muy buena compañía.



-Merezco todo y más, de todo lo que he pasado y he aguantado. Me merezco mucha felicidad.



-¿Qué pides para el 2017?



-Pues estar muy feliz con mi hija en Miami a pesar de las añoranzas y trabajo, que la verdad es que tengo todo el rato, tengo que dar gracias a dios.



-El amor lo tienes.



-Ahora tengo, pero en eso nunca se sabe, hay que conocerse muy bien antes y estoy en ello.



-¿Estás feliz?



-Estoy muy contenta, he conocido a una persona muy especial.



-¿Qué te aporta?



-Alegría, vitalidad, juventud que es lo que me gusta a mí, rodearme de gente con ganas y con fuerza y actitud, sobre todo. A pesar de lo que se pueda pensar que bueno, tengo más edad pero estoy encantada y por algo será que tengo gente joven a mí alrededor.