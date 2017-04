Juan Betancourt, el modelo de moda

El modelo Juan Betancourt, considerado uno de los modelos más importantes del momento, acudió al desfile de Emidio Tucci con motivo de la Madrid Fashion Show, aunque en esta ocasión como espectador. Aprovechó para desmentir una relación sentimental con Rocío Crusset, a la que considera una gran amiga.

Pregunta: Juan, ¿qué vamos a encontrar hoy en el desfile?

Respuesta: Vamos a ver un poco de moda, un poco de Emidio Tucci, marca más fuerte de El Corte Inglés. Expectante, esta vez fuera de la pasarela.

P.: ¿Cuál es la regla de oro de la elegancia masculina?

R.: La regla de oro es tener un traje siempre preparado, nunca sabes cuando se podrá utilizar.

P.: ¿Cómo te sientes con traje?

R.: Estoy más cómodo sin traje, pero cuando me lo pongo me gusta y me da seguridad.

P.: ¿Cuánto tardas en arreglarte?

R.: Cinco minutos o diez como máximo. Poco. Los chicos rápido.

P.: ¿Cómo es tu vida?

R.: Ahora estoy por aquí porque la próxima semana es Cibeles. Luego de vacaciones a mi país por mi cumpleaños, para celebrarlo, y luego a Nueva York por temporada otoño.

P.: ¿Has conseguido nacionalidad española?

R.: Sí.

P.: ¿Qué echas de menos de Cuba?

R.: Lo que más echo de menos de mi país es mi gente, mis amigos... Tengo familia y la echo de menos.

P.: ¿Qué tal el verano?

R.: En el Sur, Cádiz, Málaga... Luego por arriba en Barcelona y Alicante.

P.: Has sido noticia porque se te ha relacionado con Rocío Crusset.

R.: Somos amigos.

P.: ¿Algo más en un futuro?

R.: Somos amigos y nos llevamos bien. Nunca digas nunca. Me lo preguntan mucho y me hace gracia.

P.: ¿Has coincidido en vacaciones con ella?

R.: No, no la he visto. Ella en Sevilla con sus padres y yo en Cádiz con mis amigos.

P.: Harías buena pareja con ella.

R.: Sí, yo lo creo. Lo hemos hablado e incluso podríamos ser como hermanos.

P.: ¿Cómo ves la situación de tu país?

R.: Está cambiando. Un par de años más para que evolucione y vaya mejor. El turista no quiere que cambie, pero la gente que vive allí lo pasa mal y yo quiero un cambio ya.

P.: ¿El régimen dañó a Cuba?

R.: Sí. Creo que ha afectado bastante al desarrollo de la juventud. La gente joven no hemos tenido oportunidad de crecer allí y por eso me fui, para estudiar y crecer como persona.

P.: ¿Qué familia te queda en Cuba?

R.: Solo tengo a mis abuelos por parte de padre y el resto están en Miami.

P.: Ahora los modelos latinos están de moda.

R.: Para mí, un modelo tiene que llamar la atención por la calle y ahora los diseñadores apuestan por ello.

P.: A ti te descubrieron caminando por la calle.

R.: Exactamente y así empezó todo. Me descubrieron caminando por la calle. Me preguntaron si quería ser modelo.

P.: ¿Cómo fue que te llamara Tom Ford para trabajar con él?

R.: Me pasó y aluciné: uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre quise trabajar para él y llamé a mi familia y llamé a la gente más cercana. Y muy feliz.

P.: ¿Tienes pareja?

R.: No tengo pareja. Muchos proyectos en mente. No es momento para tener pareja.

P.: ¿Ganas de tenerla?

R.: Hay que esperar; aparece en un momento y ya está, no hay que buscarlo.

P.: ¿Tus padres van a Cuba?

R.: Van bastante. Vamos a ir todos juntos allí. Ha cambiado todo mucho y hay más libertad.