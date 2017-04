Harry Styles: "Las fans adolescentes no mienten. Si les gustas, estarán ahí"

Harry Styles ha hablado con 'Rolling Stone' sobre sus primeros pasos como solista al margen de One Direction, después de haber estrenado el single 'Sign of the Times' y haber actuado en el programa televisivo Saturday Night Live, donde también interpretó 'Ever Since New York', otro tema nuevo.

En dicha entrevista, el músico inglés de 23 años ha hablado sobre diversos temas, como por ejemplo el fenómeno fan que él conoce tan bien desde que en 2010 comenzara la locura en torno a One Direction. Una locura que desde entonces no le ha acompañado, pues cuenta con millones de jóvenes (y no tan jóvenes) fans en todo el planeta.

"¿Quién puede decir que las chicas jóvenes a las que les gusta la música pop más popular tienen peor gusto musical que un viejo hipster de treinta años? Eso no depende de ti decirlo. La música es algo que siempre está cambiando. No hay goles", ha planteado.



Harry Styles interpreta 'Sign of the Times' en SNL. Vídeo: Youtube

Y ha añadido a este respecto: "A las chicas jóvenes les gustaban los Beatles. ¿Vas a decirque que no eran serios? ¿Cómo puedes decir que las muchachas no lo pillan? Ellas son nuestro futuro. Nuestras futuras doctoras, abogadas, madres, presidentas, mantendrán el mundo girando".

"Las fans adolescentes no mienten. Si les gustas, estarán ahí. No actúan para ser guays. Les gustas y te lo dicen", ha sentenciado Styles, cuyos primeros pasos en solitario han sorprendido por el cambio musical respecto a One Direction, fijándose en sonidos más propios del rock inglés de los setenta, por lo que se le ha comparado con Elton John, David Bowie, Queen o Robbie Williams.