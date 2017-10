Anna Castillo: "Soy un poco macarra y se me nota"

¿Por qué le caen tantos personajes de rebelde?

Porque soy un poco macarra y se me nota. Y también rebelde.

Parafraseando el título de su serie, ¿qué le hace sentirse viva?

Enamorarme. Es lo que más me gusta del mundo.

¿Y qué le amuerma?

La gente lenta.

¿Es consciente de que eso sólo se puede decir con su edad?

Ya. Pero así es.

En ´Estoy vivo´ repite con Javier Gutiérrez después de ´El olivo´. ¿Funciona el dúo?

A tope. Aprendo de él y me da mucha tranquilidad y confianza.

Por esta ganó el Goya como actriz revelación€

Fue una alegría inmensa. Un subidón que me hizo muy feliz. Pero la vida sigue.

Después de participar en la trayectoria de ese fenómeno titulado ´La llamada´, ¿cree en los milagros?

Ha sido increíble. Me cuesta creer que de estrenar un musical con monjas y canciones de Whitney Houston en el vestíbulo de un teatro hayamos acabado como "la película que hay que ver".

¿Dónde está el truco?

En el buen rollo, en la fe en lo que estás haciendo y en el boca a boca. Sólo tiene un mensaje: hay que ser feliz.

¿Cree en el esfuerzo o en la suerte?

En las dos cosas. En cierto modo van unidas. Si crees en algo, atraes la fortuna y las cosas pasan.

¿Con lo de la interpretación sintió "la llamada"?

Pero no recuerdo cuándo ni cómo. Lo que sé es que veía películas de niña y me ponía nerviosa. Por ahí va la cosa...

La música también fue vocación€

Pero la siento menos mía.

Anna Castillo en la ficción de RTVE 'Estoy vivo' / EFE

¿Qué géneros disfruta más?

De todo. Me mola muchísimo el soul y soy muy fan de Amy Winehouse, pero no le hago ascos al reggaeton. No me lo pongo en casa, pero si estoy de fiesta€

¿Es ave nocturna?

Del todo. Para mí es imposible irme a dormir pronto. Soy de salir, de bailar, de tomar copas y me encantan las calles.

¿Qué le enfada?

Que me tomen por tonta. Y que no me funcione la tecnología. Soy muy impaciente.

Y se le pasa€

No pretendiendo que se me pase.

¿Algún mantra para malos momentos?

Paso a paso.

¿Es muy de ver series?

Si no tengo mucho trabajo, sí. Me enganché mogollón a ´Perdidos´, y ´Girls´ me encanta. Quiero ver ´Fargo´ y ´Narcos´.

¿De buen comer?

Lo que más. Y por ahora no engordo. Tengo mucho nervio. Como soy de Barcelona, cuando descubrí el cocido madrileño me voló la cabeza.

¿Un lugar al que no volvería?

Moscú me pareció feo. No le encontré el punto, pero seguro que lo tiene.

Sus olores y colores favoritos están€

En el limonero del patio de la casa de mis padres en Barcelona. Huele a jazmín.

¿Qué no soporta perder de vista?

A mi gato Capitán, mi móvil y a mi amiga Gema, con la que vivo.

â€?Consulta toda la información completa en