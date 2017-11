Leiva confiesa que sufre un trastorno mental

Leiva se ha consolidado como uno de los músicos más reconocidos de nuestro país desde que se diera a conocer con su grupo Pereza, sin embargo el cantante jamás suele hablar de su vida privada y son escasas las ocasiones en las que algo de su intimidad sale a la luz, como fue su ruptura con la actriz Macarena García.

Sin embargo, con la intención de concienciar y porque le ayuda a superarlo el cantante ha hablado por primera vez de su vida privada desvelando que sufre un trastorno mental y es que según ha desvelado es tremendamente hipocondríaco.



"No puedo mirar en Internet porque todo lo que lea lo voy a notar"

"Si tú me dices ahora que tienes unos sarpullidos que te han salido esta mañana, es muy probable que yo por la tarde me encuentre unos sarpullidos parecidos" confiesa Leiva en una entrevista concedida a El País, asegurando: "No puedo mirar en Internet porque todo lo que lea lo voy a notar". En unas impactantes declaraciones Leiva añade a su testimonio: "Si me hago un análisis y tardan in día en verlo, pienso: 'ya está, lo han visto'. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: 'Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche'".

"Mi entorno ahora ya se lo toma con sentido del humor y yo me tomo menos en serio. Es un sufrimiento que trato de no quedarme para mí. Hablo de ello y eso me ayuda a restarle importancia" asegura Leiva, que ha hecho público su trastorno por primera vez confiando en que le ayudará.



"Yo mismo descubro frases de canciones mías de hace años que son machistas"

Haciendo una excepción el músico también ha hecho algunas declaraciones a cerca de sus relaciones, asegurando que es posible mantener un romance con un músico: "Se puede construir una relación y cuidarla viajando. Salir con un músico es posible".

Posicionándose también sobre el machismo que ha abordado a la industria en las últimas semanas: "Hay que asumir que vivimos en una sociedad machista en general" y reconoce: "Yo mismo descubro frases de canciones mías de hace años, que son machistas, aunque no sea intencionado. Hay que hacer un ejercicio diario de no colaborar con los micromachismos".