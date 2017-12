Vicky Martín Berrocal: "Alba y Froilán son amigos"

Vicky Martín Berrocal quiere encontrar un hombre que la cuide y es que, después de mucho tiempo soltera, quiere encontrar el amor.



Muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su hija Alba, Vicky explicó que este año se quedará a estudiar en España y es que, aunque ya tenía todo preparado para estudiar en Londres, la joven se ha dado cuenta de que quiere estar cerca de su familia. En cuanto al esperado reencuentro entre Manuel Díaz y su padre, la diseñadora dejó muy claro que le encantaría que ese acercamiento se produjera para que su hija pudiera conocer también a su abuelo.





My one and only?? #dad Una publicación compartida de A?? (@albadiazmartin) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 2:15 PST

"Alba ha decidido quedarse estos dos años y recuperar ese tiempo perdido que fue duro"

#WEDDINGDAY #PIC2 @victoria_es_ @albadiazmartin #modeloalbahaca ?? Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 9:34 PDT

"He perdido 23 kilos desde febrero a base de comida muy sana y deporte"

"Lo de Froilán me sorprende porque no pensaba que yo tendría que responder a un rumor sobre mi hija: Son amigos"

Froilán y mi hija Alba son amigos, es un chico divino y maravilloso. Fuente: EP

"Yo estoy soltera pero con cosas por ahí. Este va a ser mi año, hay que soñar"

#views @hotelwellingtonmadrid @louisvuitton @mango @hermes ?? @vickymartinberrocal @maxmara Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 10:22 PST

Me gusta la Navidad en familia, el año pasado lo pasé regular porque Alba no estaba; arrancar diciembre sin ella fue muy tremendo y hoy, además, de estar aquí, en familia, estoy muy bien acompañada, no me lo creo ni yo.Alba. Normal.Sí, ya se quedó en Madrid, se quería ir a Londres, cuando llegó en junio ya tenía todo preparado para irse a Londres a estudiar los cuatro años, la habían aceptado en la universidad que ella quería ir, lo tenía todo preparado, la residencia cogida, todo hecho y cuando llegó a Madrid se dio cuenta que había algo mucho más importante que una Universidad y es tu familia, es tu país, es tu gente, tus amigos y entendió que se había ido con 16 años y que si ya se iba cuatro, volvería con más de 20 años y se iba a perder muchas cosas de su padre, de su madre y de sus hermanos. Decidió quedarse estos dos años e irse dentro de dos y recuperar ese tiempo perdido que fue duro.Sí, no sé, ella era ya de por sí una niña súper madura y muy recta, tremendamente responsable, sabe lo que no quiere y lo que quiere, es una niña increíble pero cuando llegó, volvió siendo mucho más Alba. Me sorprendió, se me cae la baba.Me abracé a ella y dije en la vida todo pasa por algo y yo creo que se fue ese año y era fundamental que se fuera, le vino muy bien y nos echó de menos, nos echó en falta. Ella tiene muy claro que quiere estudiar, está estudiando muchísimo, quiere sacar buenas notas, quiere pelear por una beca y quiere ser alguien y quiere ganárselo por méritos propios pero también dijo no me quiero despegar de lo que tanto echo de menos. Me paso el día con ella.Boxea conmigo, vamos a los mismos sitios, ahora está muy metida en la vida saludable, en la vida sana, yo llevo así nueve meses y me acompaña, ella busca restaurantes nuevos en los que hay que ir.Yo he perdido 23 kilos desde febrero pero todo es a base de comida muy sana y deporte. Ahora Alba me acompaña y hacemos mil planes juntas, me acompaña a todo.Bueno, sí. Somos amigas, pero yo siempre le recuerdo que soy su madre. Antes de amiga. No quiero que se olvide de eso si no corremos peligro.No es tímida pero sí que es rebelde, ella quiere vivir su vida y a la vez yo quiero que lo haga porque como es tan responsable, es una niña que no me ha dado problemas, ya te digo que es muy madura para su edad y yo sé que ella puede vivir. Yo quiero que viva, creo que hay que equivocarse, cometer locuras, yo la animo a cometer locuras pero los 18 llegan y qué maravilla que hayan llegado. Entiendo que tengo que aceptarlo y ya está. Seguramente un día saldrá una foto de Alba, es guapísima y me gustará más o menos pero yo durante 18 años la he intentado tener en el sitio que yo creía que tenía que estar.No. Creo que no hay que hacer nada de eso. Alba cumplirá años el día 12, lo celebrará, es un día especial para ella, estará su padre, su madre, estará la familia junta, unida, sabéis que nos llevamos muy bien y podemos hacer cualquier cosa juntos. No hay que entregar una foto de nadie, creo que es más fácil que todo eso, respetando lo que cada uno decida. Creo que a Fran le tocó y decidió que tenía que hacerlo, yo no lo pienso así porque digo la van a buscar, a Tana si no la hubiera sacado su padre, la foto estaría.Es que lo de Froilán me sorprende porque no pensaba que yo tendría que responder a un rumor sobre mi hija. Me ha tocado. Son amigos, no es más que eso. Son compañeros de Universidad, se conocen desde hace tiempo y coincidieron en Sevilla, en una boda, normal, tienen amigos en común, lo pasaron bien y el otro día en la hípica volvieron a coincidir. Él es divino, es un chico maravilloso, tiene sentido del humor, es muy normal, es un gusto conocerlo.A mí no me tiene que gustar, ni mucho ni poco, le tiene que gustar a Alba pero en este caso son amigos. Yo no sé lo que la vida le depara pero tiene que enamorarse muchas veces, vivir mucho. Las emociones son fundamentales para todo. Alba es pasional, como yo, bueno no tanto como yo porque como yo no sé si es sano.Sí quiero enamorarme y que me regalen joyas, que me lleven y me traigan y morir de amor.Tengo cosas que me pasan porque si no qué hago yo.De todo, yo quiero todo porque pides de todo y luego se queda en anda. Yo busco un hombre en condiciones. Yo estoy soltera pero con cosas por ahí. Este va a ser mi año, hay que soñar.Parada, no hay nada nuevo y me da rabia la verdad. Me encantaría.El otro día dije me tengo que proponer esto, me lo tengo que proponer ya por mí. No puedo dar un paso sin Manuel porque le respeto y le quiero mucho, a Alba me encantaría presentarle a su abuelo pero respeta a su padre ante todo y no entiende conocer a su abuelo si su padre no conoce a Manuel. Creo que estoy preparada para mirarle a los ojos y creo que me escucharía, que se nos va la vida y no nos queda tiempo. Mi padre murió hace casi nueve años y la vida pasa, la vida se va y me gustaría que ocurriera.Los hermanos se llevan bien. Creo que a Julio la vida le ha hecho un regalazo, no sé qué relación tiene Julio con sus hermanos de madre y padre, que me imagino que es buenísima, pero creo que la vida le dio un regalo llamado Manuel. Creo que a Manuel también le ha venido muy bien conocer a su hermano, hay un vínculo en el fondo que si no aparece el padre, hay algo ahí. Creo que Julio es feliz y Manuel también, pero sobre todo a Julio le ha venido bien.Soy poco de pedir para mí porque siempre digo que la vida me ha tratado muy bien y aunque haya momentos mejores y peores, sigue tratándome bien. Pediría para los demás, quiero ver a mucho niño sonreír, a niños y a mayores.