El boom de las garrapatas

Lamentablemente, las últimas lluvias y el tiempo primaveral al que estamos llegando hacen que las pulgas y las garrapatas se reproduzcan a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo controlarlas? En un ambiente urbano, pudiera ser un poco más fácil hacerlo, pero en el campo es mucho más difícil.

Existen soluciones, por ejemplo, de última generación en forma de pastillas que, una vez ingeridas, el efecto contra las pulgas y garrapatas perdura hasta 12 semanas. Son caras pero efectivas. Asimismo, existen también collares que garantizan una duración similar, e incluso hay alguno que puede extender el efecto hasta 8 meses. Éstos, además, repelen al temido mosquito de la leishmaniosis, lo que es un punto a su favor.

También, por supuesto, están las conocidas pipetas que suelen durar un mes pero hay que ser constantes. Por eso éstas no las aconsejo a dueños despistados que sólo se acuerden de ponerlas cuando sus animales ya estén lleno de garrapatas.

Y, por último, además de todo lo anterior, existen los esprais, polvos y champús antiparasitarios que, aunque efectivos también, en las épocas de mayor abundancia de estos insectos ven muy restringida su efectividad ante la cantidad y resistencia de los mismos.

Por todo ello, le aconsejo que realice una lucha combinada. Colóquele el antiparasitario que mejor crea que le va a solucionar el problema –según también su presupuesto-, pero no olvide que, además, debe realizar limpieza de matorrales, hojarasca y de cualquier sitio que pueda ser un nido para estos parásitos y, por supuesto, fumigar aquellas zonas donde su animal pase mas tiempo.

Sea concienzudo, y no se frustre si no consigue acabar con todas porque, en la práctica, reducir la carga parasitaria al 100% es muy difícil, si no imposible.