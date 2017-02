Los cambios de look más locos de Kylie Jenner

Kris, Kourtney, Khloe, Kim, Kendall y Kylie, de todas las Kardashian, la más camaleónica es la pequeña del clan. Cambia tantas veces de peinado, de corte y de tinte como el resto de los mortales de ropa interior. ¿O quizá sean pelucas? ¡Pero qué importa! Con el nuevo año, Kylie ha vuelto a sorprendernos con su nuevo cambio de look: se ha pasado al bob con un color rubio platino que ni en sus mejores sueños lo hubiera conseguido Taylor Swift.





?? we used "North Star" "Duchess" & "Sandy" from #TheRoyalPeachPalette today.. Thank you thank you guys for the love today can't believe we sold out so fast. Follow @kyliecosmetics to stay updated on the next restock ?? Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 5:51 PST

Metallic matte HEIR on the lips @kyliecosmetics Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 16 de Abr de 2016 a la(s) 11:24 PDT

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 9:32 PST

?? Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 14 de Jul de 2016 a la(s) 11:35 PDT

Throwback Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 29 de Feb de 2016 a la(s) 10:19 PST

peach Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 15 de Abr de 2016 a la(s) 2:27 PDT

throwback selfie ?? Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 10:31 PST

?? Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 9 de Ago de 2016 a la(s) 4:26 PDT

Heli Ride ?? Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 14 de Feb de 2016 a la(s) 1:58 PST

La modelo no teme experimentar y por eso precisamenteo pasarse al platino más puro a lo Marilyn Monroe como el que estrenó hace solo unos días en Snapchat para empezar el año con una nueva imagen, rompedora y que nada tiene que ver con la anterior.Aunque su melena original es negra azabache, le gusta jugar con ella, por esoEn ese mismo mes había posado con una melena XXL gracias a las extensiones de color negro y en otra ocasión reapareció. ¡Eso es un no parar!En Coachella, en abril,, solo unos días después de posar con el pelo enl.Pero antes de eso optó por el púrpura, el negro o el rosa chicle, como la peluca tan poco natural que llevó al desfile de Vera Wang en febrero de 2016. A diferencia del año pasado, que lo empezó con su melena morena y larga, este lo ha hecho con una corta y rubia. Todavía quedan 11 meses por delante en los que la pequeña del clan pueda sorprender con su enésimo cambio de look.