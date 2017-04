El poder de las cejas: Así cambian tu rostro

Las cejas son un elemento de nuestro rostro de lo más importante, ya que hacen que nuestra cara cambie por completo. Por eso hemos querido hablar con Mara Amandi, una de las mayores especialistas de la arquitectura de la mirada.

Por su salón han pasado las 'celebrities' y 'socialites' de lo más reconocidas. Hiba Abouk o Vicky Martín Berrocal están entre sus clientas, que no han tenido problema en declararlo, pero pasan muchas y muchos para ponerse en sus manos y que ella guarda con celo.

Mara Amandi es una de esas mujeres de presencia inigualable que no puede evitar fijarse en las miradas y en sacar el mejor partido. Y es que aunque parezca lo contrario, realizar un buen diseño de cejas esconde una auténtica ciencia. Las cejas nos pueden cambiar completamente la expresión. La ceja tiene una importancia vital en el rostro y en cuestión de cejas no debemos dejarnos influir por las tendencias. En esto Amandi es implacable: "Hay una tendencia a que las jóvenes lleven las cejas muy pobladas pero ese libre albedrío...".

Y es que no a todo el mundo le queda bien lo mismo, ya que todo depende de su cara, sus ojos, su nariz y hasta de sus propias cejas. Muy poca gente suele tener simétricas las cejas y las dos partes de su rostro, algo en lo que no solemos pensar a la hora de hacernos las cejas.

Nuestra cara es asimétrica, esta es la máxima de Mara Amandi. Nunca se podrá realizar una depilación exactamente igual de ambas cejas ya que estarían errando por completo: "Las cejas son hermanas pero no son gemelas. Hay una equivocación por no tener una cultura de cejas y es comparar una con la otra. Las dos partes de la cara no son simétricas. Hay que trabajar y conseguir la máxima simetría porque siempre tenemos un ojo más pequeño que el otro y el espacio entre párpados es también diferente el uno del otro, en uno hay más que en el otro", además la experta nos señala que el pelo no crece de la misma manera: "Siempre cambia mucho la ceja izquierda de la de derecha. El crecimiento de la izquierda suele ser por detrás que la derecha".

Gente simétrica hay muy poca y, como ejemplo, Mara Amandi nos da el de Jennifer López: "No sé si está trucado o no por photoshop porque no la conozco, pero gente simétrica hay cuatro. En general no tenemos que mirar eso y en muchos países esa es la cultura. Y aquí en España está el de 'no toques arriba que luego no te sale o el de te sale más'".

Vista esta primera aclaración, Mara Amandi nos explica en qué consiste el diseño de cejas que ella realiza: "Yo para diseñar miro la forma de la cara porque, si un ojo está más abajo, voy a trabajar desde ahí para armonizarlo con la otra ceja. Hay personas a las que le tengo que dejar una ceja más fina que la otra, pero armónicamente no se ve. El diseño en la arquitectura de la mirada consiste en esto. De lo que se trata es buscar la armonía, buscar la belleza en el equilibrio".

¿Cejas finas o cejas anchas?

"En los años 40 se han hecho muchas cejas muy finas a lo Bette Davis y luego las madres le decían a las hijas que no les salía más pelo, y como había esa cultura no se diseñaba. A lo sumo tu estilista te decía 'te limpio un poco por arriba' pero no se diseñaba. Ahora desde hace algunos años sí", recordó sobre las modas del pasado.

"Tampoco vale lo que ves en las portadas de las revistas de toda la ceja ancha, porque está todo potenciado con maquillaje. ¿Qué buscas aquí? Que todas las niñas se vuelvan locas porque tienen la ceja fina y están recurriendo al 'microblading' diario (pigmentación semipermante), que me llaman unas chicas jóvenes para ver si se lo puedo hacer, cuando se puede sacar partido a su ceja natural; mientras que el microblading es una técnica de corrección para la persona que lo necesita", aclara Mara Amandi. "No a todo el mundo le sienta bien una ceja ancha. Está fiebre para llevar las cejas anchas tampoco... a mí me gustan las cejas anchas pero con forma eso de llevarlas así, como las modelos de Zara y otras marcas que parece que se las pegan pues tampoco. No a todo el mundo le queda bien lo mismo según la cara, los ojos, la nariz", asegura.

Ese error de querer una ceja que no va acorde con tu rostro lo cometen muchas personas. A Mara Amandi le encantaría diseñar la mirada de Lara Álvarez. Para Mara, la presentadora podría potenciar mucho más su belleza innata con una nueva arquitectura de cejas: "Hay muchas mujeres como Lara Álvarez que tienen una ceja redonda y otra cuadrada. Y luego hay mucha gente que no tiene visión. Se ha fijado en el pelo, en el maquillaje pero no en la mirada, en la arquitectura de la mirada. Y no debemos olvidar que la ceja vital en el rostro".

Entre las cejas favoritas de Mara Amandi, ella lo tiene claro: "Me gustan mucho las cejas de Penélope aunque no la conozco personalmente pero la maquillan mucho. Me encantan las de Megan Montaner que no sé quien se las hace".

¿Cada cuánto hay que depilarse las cejas?

En cuanto al hilo como vía para depilar las cejas, la estilista afirma: "Yo empecé hace veintitantos años con el hilo y era algo guay, pero realmente es un instrumento más, pero ahora hay mucho y te limita para hacer la forma. Y hay gente a la que le da alergia y no lo puedes utilizar porque hay reacción. El hilo es muy bueno para las pelusas para ese pelo que no se puede coger y así no se parte como con las pinzas".

Y tras un efectivo diseño de cejas no debemos olvidar cuidar la armonía de nuestra mirada: "Las cejas hay que hacérselas cada tres semanas más o menos porque se empiezan a deformar".