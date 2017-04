¿Por qué todas las 'it girls' tienen unas gafas amarillas?

Hace solo unas semanas Dulceida acudió a la Semana de la Moda de Milán. En su maleta, infinidad de modelitos y entre tanto conjunto digno de ser fotografiado, la 'influencer' patria no se olvidó de llevarse unas gafas de sol amarillas, el complemento que todas las 'instagramers' lucen desde hace un par de meses.



Aunque las de Dulceida eran de Versace, la firma italiana no ha sido la única que se ha atrevido con este diseño de gafas tan arriesgado porque haces unos meses lo subieron a la pasarela Chloé, Gucci, Marni.



Aunque son muy 'cool', como nos lo han demostrado Selena Gomez y las hermanas Hadid, además de miles de instagramers, no son del todo cómodas para el sol. Eso sí, cuando las lleves serás el centro de todas las miradas.





My total look for @versace_official show ???? #mfw Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 11:52 PST

Para llevarlas con estilo, lo más sencillo esy no caer en el error de editorial de moda. Enfúndate tus vaqueros favoritos, una camiseta blanca y ¡lista para triunfar!