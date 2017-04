Color rosa y azul bebé

Azul pastel y rosa palo son, sin duda, los dos colores estrella de la temporada. El 'street style' y las influencers de moda han visto cómo estos dos colores han triunfado en la red carpet de medio mundo, lo que ha hecho que más de uno lo desee llevar en la pasarela de asfalto.

Vive 'La vie en rose'

El color rosa pastel que está tan de moda esta primavera es uno de lo colores preferidos por el actor y ahora director, Eduardo Casanova para promocionar su primera película como director, 'Pieles'. Este ha sido el color elegido por los protagonistas del film y el director para el estreno en el Festival de Málaga. Actrices como Ana Polvorosa, Candela Peña, Macarena Gómez y Carmen Machi lucieron increíbles gracias a este color.



En la última edición de los Globos de Oro, el rosa palo invadió la alfombra roja. Desde Felicity Jones, la protagonista de 'Un monstruo viene a verme', a Lily Collins, las dos actrices lo tuvieron claro a la hora de decidir el color de su vestido para esta fiesta del cine, un color que estaba claro, sería tendencia esta temporada.



La cantante Rihanna optó por este color para sus creaciones para Fenty X Puma llegando a desfilar en París con un look en este color, y es que la cantante sabe lucir a la perfección se ponga lo que ese ponga.



Parece que nuestras tiendas favoritas se unen a esta tendencia como Kiabi llevando este color a blazers, camisas y faldas. Pero el rosa tiene un claro aliado esta primavera: el color azul pastel. Es otro de los colores bebé que está triunfando esta temporada como hemos podido ver en los escaparates de tiendas como Forever 21 y Lefties. Y es que es un color que sienta muy bien, además de ser un tono muy original.

El azul, otro color bebé

El azul pastel quizá no es un tono que todas elijan, por ello se ha convertido en un color muy 'trendy', ya que su originalidad ayuda a crear looks espectaculares y muy glamurosos que te harán sentir única.



Y aunque con este color todavía no se hayan atrevido tantas celebrities, promete estar muy presente en el 'street style' de esta temporada ya que lo vemos en todos los escaparates de nuestras tiendas favoritas como Zara, Primark u Oysho, tiendas que han apostado por el azul pastel.



Rihanna o Kate Middleton son dos de nuestras celebrities preferidas que lucen como nadie este color. La cantante de Barbados sabe llevar este color a las mil maravillas a pesar de su tono de piel. Y es que el contraste de una piel bronceada y morena queda a la perfección con este tono pastel. Otra asidua de este color es la Duquesa de Cambrigde, Kate Middleton, que lo luce en infinidad de prendas como en un abrigo de estilo clásico precioso.



La actriz Blanca Suárez nos tiene muy enganchados a su historia de amor con el también actor, Joel Bosqued, y en uno de sus paseos pudimos verla lucir una preciosa bomber azul pastel que también subió a Instagram, aunque en la imagen no se aprecia bien el color.



Con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, el polémico magnate Donald Trump, el color azul pastel ha sido uno de los colores preferidos de las mujeres de la Casa Blanca para aparecer en diferentes actos.



La Primera Dama, Melania Trump lució un dos piezas azul pastel que recordaba mucho a uno que escogió Jackie Kennedy para estrenarse en la Casa Blanca. Pero antes, su hijastra Ivanka Trump también optó por ese color para la noche en la que se sabría que su padre sería elegido como el Presidente de Estados Unidos.



La modelo Miranda Kerr luce este precioso color en un estilo más propio del 'street style' ya que es un look muy casual pero que le queda estupendamente. La actriz y modelo Cara Delevingne apuesta por este color combinándolo con el negro, aportando un toque rockero al estilismo.



Pero sin duda, la opción estrella de la temporada es lucir estos dos colores cambiándolos por ejemplo con una blusa nude y unas sandalias de tacón azul pastel con unos vaqueros. ¡Arrasarás en el 'street style'!