Los zapatos que no deben faltarte este verano.

Los zapatos que no deben faltarte este verano. Getty Images

¡Ya estamos en verano! El sol y las temperaturas primaverales han vuelto para quedarse con nosotros una larga temporada. Y con la nueva estación vuelven las ganas de comprar ropa, complementos y zapatos, sobre todo, zapatos.

Hay calzado que debe estar sí o sí en nuestro armario, y como sabemos que quieres lucir bien y sobre todo estar cómoda con lo que te pongas, te ofrecemos distintas opciones para vestir tus pies este verano.

Sandalias de plataforma

La sandalia es un calzado muy versátil, pero las que tienen plataforma lo son aún más. Este tipo de sandalias son una autentica tendencia. No pueden faltar en tu armario, no solo porque son cómodas y te permiten estar todo el día con ellas, sino porque combinan muy bien con cualquier cosa. Además, dependiendo del estilo del zapato, le puedes dar un toque sofisticado y elegante a tu look que hará que veas todo 3 cm, 4 cm o 5 cm más alto. Y si son con cuña, verás tu cuerpo mucho más estilizado.

Foto: Getty Images

Sandalias boho

Los colores, las plumas, los adornos que nos recuerdan a las tribus africanas, hacen que sea obligatorio tener este tipo de calzado en nuestro armario. Lo podemos combinar con cualquier estilo, desde unos vaqueros, hasta unos pantalones de lino anchos, pasando por unos pantalones pitillos ideales para destacar el calzado de estilo tribal.

Foto: Getty Images

Sandalias menorquinas

Este tipo de calzado son famosas desde hace años. Su gran comodidad y la gran versatilidad de sus diseños las convierten en las preferidas de muchas mujeres, por eso no pueden faltar un par de menorquinas en tu armario. Sus diseños, elegantes y desenfadados, nos permiten completar looks más sofisticados o más estilo casual.

Foto: Getty Images

Alpargatas

Las alpargatas, ya sean planas, con cuña, estampadas o con pedrería, son zapatos perfectos para el verano. Son cómodas , versátiles y, además, para todos los bolsillos. Este zapato de esparto se ha ido adaptando con el tiempo a todas las tendencias, y ahora se convierten en el complemento perfecto para dar un toque de estilo a tu look.

Foto: Getty Images

Zapatillas deportivas

No hay temporada que las zapatillas deportivas no sean tendencia. Sirven para cualquier look y, además, son cómodas, lo que te permitirá estar todo el día con ellas. En este verano, las que más se verán serán aquellas de estampado floreado, las que cuente con detalles a los lados y las de toda la vida, las blancas.