Balenciaga agota un bolso de 995 euros inspirado en su bolsa de la compra

Parecía que el diseñador georgiano de Balenciaga, Demna Gvasalia, no podía volver a sorprender tras su diseño 'made in' Ikea de un bolso al más puro estilo bolsa de la compra. Pero no era así. La prestigiosa marca de ropa y complementos lo ha vuelto a hacer.

A través de la web de la tienda francesa Colette ha lanzado un nuevo diseño en cuero de vaca de Gvasalia inspirado en las típicas bolsas de papel de su propia marca. Un artículo que ya se ha convertido en un 'must have' para las apasionadas de la moda, y que pese a su precio de 995 euros, ya se ha agotado.

El diseñador ya salió a la palestra hace un mes con su versión de la famosa bolsa de Ikea. Elaborada en piel de cordero, eso sí, y por el módico precio de 1.700 euros. Algo que tampoco fue óbice para que se agotase en pocos días y se convirtiera en 'tre. Pese a todo, las críticas no se hicieron esperar.