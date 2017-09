Así son los polémicos jeans con cremallera en el culo

La moda no deja de sorprendernos. Si hace unos meses unos vaqueros eran noticia por tener las rodilleras de PVC, ahora hay otros muchos más arriesgados que están causando un gran revuelo en las redes sociales: los diseña la marca favorita de las blogger.



Con el sello de Reformation, una de las firmas que más triunfa en las redes sociales, estos vaqueros con tan llamativos como bizarros por la cremallera que une las dos perneras desde el ombligo a la espalda. Sí, es lo que piensa: la cremallera se abre también por la 'derrière' o, si queremos ser más directos, el culo.



No tienen bolsillos ni en la parte delantera ni trasera (olvídate de ir sin bolso) y para ir al baño no deben ser los más cómodos, pero si lo que quieres es marcar la diferencia seguro que lo consigues.





A taste you'd only acquire by watching MTV regularly in the late '90s. #ZipperJean Una publicación compartida de Reformation (@reformation) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 4:48 PDT

Recuerdan a los que Vetements diseñó para Levis, pero hay una gran diferencia entre ellos dos: el precio. Mientras los de la firma de Demna Gvasalia rondan los 2.000 dólares, los de Reformation no llegan a los 150.