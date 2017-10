Los 5 mejores looks de la semana en Instagram

Las tendencias de este otoño ya están por todas partes. Las blogueras de moda nos sorprenden estos días con impresionantes y favorecedores looks otoñales que querrás tener en tu armario. Los cuadros, las botas altas y los jerseys son algunas de las prendas que van a inundar las calles estas próximas semanas.



Gala González nos ha sorprendido esta semana en Instagram con imágenes de los looks que ha lucido en la semana de la moda de New York. Destacamos esta publicación en la que la bloguera nos sorprende con un impresionante abrigo de cuadros. Este estampado se ha convertido, sin duda, en la tendencia estrella de esta temporada.





The most amazing location for the @louisvuitton show is always kept for the very end, the magic is of course courtesy of @nicolasghesquiere ?? see ya all in February ! | ?? @jeffthibodeauco Una publicación compartida de Amlul.com (@galagonzalez) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 4:02 PDT

When they tell me to act a little dramatic because we are in Italia.?@tularosalabel @revolve #cinderellawithboots #revolvearoundtheworld #italia #lakecomo Una publicación compartida de BELEN HOSTALET. (@belenhostalet) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 1:11 PDT

?? Packed, ????Ready and accessoried ??for the next stop! ??Bye Paris! ???? ??#piagetpossession @piaget Una publicación compartida de Olivia Palermo (@oliviapalermo) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 4:24 PDT

?? Una publicación compartida de María Valdés (@marvaldel) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 1:25 PDT

La 'it girl'también luce un estampado de cuadros en esta imagen de Instagram. La bloguera luce unaque combina con unasy una camisa blanca con efecto bordado.Al igual que Marta Carriedo,también se ha sumado a las botas efecto calcetín, que desde el verano ya se posicionaba como una de las tendencias más esperadas de este otoño. La intagramer combina las botas con unazul. Una de las prendas a las que también podremos sacar partido este otoño con unos jeans por debajo como si fuese una camisa extra larga.La 'it girl' por excelencia,, nos enseña unperfecto para ir a la oficina. Combina uncon unos cómodos y estilososLa instgramer españolaluce uncompuesto por un, unos 'jeans' y unas deportivas blancas.