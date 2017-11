¿Sin tiempo para ir al gimnasio? 5 máquinas para hacer ejercicio en casa

No nos engañemos. Ir al gimnasio todos los días o al menos dos veces por semana no siempre es fácil. Para quienes no tienen tiempo pero quieren hacer deporte a diario, una de las mejores soluciones es montarse su propio gimnasio en casa. Y no, ya no es necesario vivir en una mansión para poder trabajar el cuerpo y llevar una vida sana. En pocos metros podrás tener tu bicicleta o cinta de andar, ya que ahora muchas de ellas son plegables.

Tampoco tendrás que desembolsar una fortuna para poder lucir un cuerpo envidiable. Hoy en día hay máquinas muy asequibles, incluso tener tu propio gimnasio en casa te saldrá más barato que acudir a uno privado. Estas son las cinco máquinas perfectas para cuidarte desde casa:



Bicicleta estática plegable

Para quienes quieran trabajar glúteos, piernas o abdominales en su propia casa mientras ven la televisión o escuchan su música favorita, las bicicletas estáticas plegables son su solución.

La Ultrasport F-Bike Advanced cuenta con 8 niveles de resistencia y medición de la frecuencia cardíaca. Tiene todamientos de bolas de doble hilera y sillín ajustable con cómodo relleno de gel y es unisex y adaptable a cualquier edad. Dispone de una consola multifunción con pantalla LCD, en la que se ve el tiempo de pedaleo, las calorías consumidad, la velocidad, distancia y pulso.

Bicicleta estática y barra abdominales / Amazon

Barra de abdominales

¿Quiere endurecer los abdominales y bajar barriga de forma cómoda y sin mucho esfuerzo. El rodillo abdominal Klarstein Klarfit Ab-Roller Ab te ayudará a lograr tu objetivo y ejecutar los movimientos de forma precisa y sin riesgos para tu columna vertebral. Además, cuenta con un monitor con la medición del tiempo, en el que también podrás conocer el número de abdominales que llevas hechos y las calorías quemadas.



Cinta de andar y correr plegable

Si odias salir a andar a la calle o depender de la climatología para poder correr uno kilómetros, la

cinta de andar y correr plegable con motor de Amaco es una de tus mejores opciones. Te ayudará a

trabajar los músculos de las piernas, las funciones del corazón y los pulmones.

Tiene un dispositivo de seguridad gracias al cual la cinta dejará de funcionar en el momento que tu cuerpo se separe del panel de control por cualquier circunstancia, evitando que siga en movimiento y pueda causar alguna caída. Con la pantalla LCD podrás conocer el tiempo, la distancia, la velocidad y las calorías consumidas.

Cinta de correr plegable / Amazon

Banco de pesas

Si estás buscando un banco de entrenamiento para hacer ejercicios con la barra de pesas o para entrenar de forma libre con pesas, Capital Sports Adjustar es justo lo que necesitas.

Dispone de un armazón de tubos de acero y soporta cargas de hasta 300 kg. Los pies de 58 cm de ancho confieren al banco un apoyo excepcionalmente seguro y también evitan el volcado lateral durante el entrenamiento con pesos elevados.

Las superficies de asiento y de apoyo adaptables a varios niveles son especialmente ventajosas para ejercitarse en posición sentada y tumbada. Dispone de 7 apoyos para modificar las superficies de apoyo y de 4 para las superficies de asiento.

Banco de trabajo y máquina de electroestimulación / Amazon

Máquina de electroestimulación

Las máquinas de electroestimulación se han puesto muy de moda entre las 'celebrities'. El iMate Smart Fitness, por ejemplo, te permitirá entrenar a diario de una forma rápida y cómoda desde cualquier lugar. Lo puedes usar mientras trabajas, ves la televisión o haces las tareas domésticas, ya que es totalmente inalámbrico. 20 minutos equivale a correr durante una hora. Es perfecto para quienes viajan a menudo y no quieren dejar de ejercitarse, ya que ocupa muy poco espacio en la maleta.