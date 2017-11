Todos los trucos para dar volumen al pelo fino

En la era de las ondas y los bucles surferos el pelo fino es el quebradero de cabeza de muchas mujeres. Conseguir una melena perfecta con cuerpo y movimiento puede llegar a ser una tarea complicada, aunque no imposible.

Según muchos peluqueros, muchas de las peticiones de las clientas en los salones de belleza es conseguir un pelo con cuerpo, pero no hay que caer en la exageración o los peinados pasados de moda para llegar a esto. ¿Cómo cuidar el pelo fino? ¿Qué productos usar? ¿Cómo conseguir volumen?



Productos especiales para pelo fino

El pelo fino está compuesto por una cutícula fina, lo que quiere decir que no es tan compacta. Las personas muy rubias, por ejemplo, suelen tener este tipo de cabello. Así, muchas personas desconocen que existen productos específicos para cuidar todo tipo de cabellos, en el caso del pelo fino deberían ser sin silicona. Se tendrán que utilizar champús y mascarillas creados para ello, que no aportan peso y dejan el pelo suelto.

Además, usar el suavizante es esencial, ya que el pelo fino tiende a romperse. En este sentido, lavarse con agua muy caliente es fatídico.



Truco de la toalla

Otra de las artimañas para conseguir algo de volúmen es darse el último lavado del pelo boca abajo y colocarlo después en una toalla enrrollada de la misma forma. Esto hace que se vaya secando con la raíz elevada y quede más hueco desde de ahí.

Por otro lado, aplicar un voluminzador de raíz durante este proceso también puede ayudar. Este producto fortalece y espesa la raíz dando el volúmen deseado de una forma natural sin tener que utlizar escandalosos cardados, con los que, por cierto, también se parte muchísimo el pelo.

Después, a la hora de usar el secador, hacerlo boca abajo también es bueno para ahuecar el pelo. Hay que masajear bien y mover la raíz hacia todos los lados para que coja el máximo volumen. Si hay alguna zona que se encrespe o rice, alísala con tus dedos o el secador.



Corte de pelo

Los corte 'bob' son perfectos para dar volumen a un cabello lacio.

Otra de las fórmulas que no fallan para darle volúmen a un cabello sin vida es hacerse un buen corte de pelo. Los cortes 'bob' que tanto se llevan desde hace un par de años son perfectos. Al no tener largura no hay peso, por lo que el pelo se ve más natural y con movimiento.

Por el contrario, si no eres de las que se atreven con el tijeretazo y optas por una melena larga, una buena idea las capas superiores. Como consejo, lo ideal es cortarse las puntas cada tres meses y utilizar una buena mascarilla.

En el caso de las medias melenas o cabellos algo más cortos, lo ideal además de las capas superiores, es hacer un texturizado en raíz, dejando pequeños mechones interiores de unos 3 cm de longitud.



Mechas y baños de color

Otra forma de hacer que tu melena se vea generosa es hacerse unas mechas o un baño de color. Los reflejos claros en la zona superior de la cabeza y alrededor del rostro aportan luminosidad y dan efecto volúmen. Además, los baños de color y la henna provocan que se cree una película alrededor del pelo haciendo que se vea más grueso y que coja textura.



Ondas

Las ondas son un aliado contra el pelo fino.

Estamos en la década de las ondas. Planchas y tenacillas son las aliadas perfectas a la hora de dar forma al pelo y crear un acabadso natural. Primero se texturiza el pelo con un spray y despuésse quita la humedad con el secador. A continuación se hacen las ondas con tenacillas. Aunque lo cierto es que, ante un pelo fino, el uso de aparatos con calor directo puede ser peligroso.

Otra de las opciones es texturizar el cabello con una espuma o spray para después secarse el pelo hacia abajo dándole forma con los dedos. También se puede hacer le primer paso y después realizar trenzas con el cabello húmedo. unas horas después el resultado será perfecto.

Uno de los productos estrella a la hora de dar textura al pelo son los que contienen agua de mar. Aunque secan un poco el pelo, para las chicas con cabello lacio es perfecto para dar volúmen.