Madrid Fashion Week 2018: Pedro del Hierro regresa a las pasarelas a golpe de metal

Pedro del Hierro ha vuelto a desfilar y lo ha hecho sobre el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid bajo una enorme espectación y con un frontrow de lujo que contaba con las presencias tan exclusivas de Isabel Preysler o Nieves Álvarez, dando así el pistoletazo de salida a la semana de la moda madrileña.

Desde aquí hablamos con los directores creativos y responsables de la firma que nos hablan entusiasmado de un regreso tan esperado como este, el proceso de creación y todo lo que esconde las entrañas de una gran marca como Pedro del Hierro, que ha regresado a las pasarelas a golpe de metal.

P: ¿Cómo os preparáis para una "MBFWM"?

PdH: Es un proceso largo, intenso y muy bonito. Pedro del Hierro desfiló durante muchos años y recuperar esta tradición es todo un reto que a la firma nos hace especial ilusión.

P: ¿Qué tiene de especial la semana de la moda?

PdH: Pedro del Hierro siempre ha sido una firma de pasarela y volver a desfilar bajo el paraguas de MBFWM después de 16 años es especialmente importante ya que supone estar presentes en el gran evento de la moda española.

Una firma como Pedro del Hierro que cuenta con un legado de más de 40 años merece y debe estar allí.

P: ¿Os ponéis muy nerviosos?

PdH: Un desfile siempre es motivo de nervios, pero en este caso es superior la emoción por la vuelta de la firma. Toda la marca está muy emocionada. Nos hace especial ilusión ya que para nosotros es la gran apuesta.

P: ¿Por qué una 'MBFWM' y no un desfile alternativo?

PdH: Pedro del Hierro empezó en lo que se llamaba Cibeles, y su herencia ahora es MBFWM. Nosotros volvemos rememorando su trabajo, pero con aires renovados. Somos una firma española y nos hace especialmente ilusión volver en Madrid.

En España hay grandes profesionales en el mundo de la moda. La calidad artesanal y el amor por el trabajo bien hecho son dos pilares fundamentales que hacen que el Made in Spain convierta a Pedro del Hierro en una firma que trabaja piezas con alma.

P:¿Cómo escaparate qué os aporta?

PdH: Es recuperar la tradición de mostrar nuestras colecciones ante un público que cada vez es más exigente y sabe más de moda.

Poder rescatar el legado de un diseñador como Pedro del Hierro y demostrarlo sobre la pasarela es fundamental para la firma.

P: ¿Cómo preparáis la colección?

PdH: Tanto Nacho Aguayo, director de diseño de Pedro del Hierro MUJER, como Alex Miralles, director de diseño de Pedro del Hierro HOMBRE, han preparado esta colección teniendo en cuenta una pregunta, ¿qué hubiera diseñado Pedro del Hierro si hoy en día volviera a desfilar?

A partir de esa premisa, ambos diseñadores han elaborado una colección basada en los patrones, colores, tejidos y el amor que Pedro ponía a su trabajo, todo llevado a la mujer y el hombre Pedro del Hierro contemporáneos.

P: ¿Qué vemos sobre la pasarela este año?

PdH: Es una colección en la que se personifican los contrastes debido a una constante mezcla de la tradición con la modernidad, lo español con lo internacional y el uso de colores más propios de un atardecer invernal que chocan con los clásicos primaverales, como los burdeos, terráceos, beiges, caquis, etc.

Una colección de líneas marcadas para la mujer contemporánea y actual, que realzan su belleza, segura de sí misma y sofisticada y líneas más ligeras para el hombre urbano, cosmopolita y elegante.

P: ¿Cuál es vuestra inspiración?

PdH: El maestro Pedro del Hierro, la mujer y el hombre contemporáneos. Estos han sido los pilares básicos para la creación de ambas colecciones.

El trabajo del maestro y Pedro del Hierro ha sido estudiados y llevados a la actualidad por Nacho y Alex, que comparten valores y filosofía con el creador de la marca.

P: ¿Puede la ropa de pasarela llegar a las chicas de calle?

PdH: Uno de los principales valores de la firma es ofrecer a los clientes un lujo a su alcance haciéndole sentir único en momentos especiales.

Por este motivo, Pedro del Hierro presenta una colección en la que destacan diseños únicos y de calidad, entre los que hay piezas seleccionadas bajo el concepto See now, book now, que se pueden reservar a medida en el momento, y otras de la nueva colección "Red Carpet", que podrán adquirirse también.

P: ¿Cómo elegís a las modelos?

PdH: En esta ocasión hemos elegido a las modelos dentro del casting oficial. El casting de Madrid Fashion Week es cada vez más internacional y, además, su nivel sigue aumentando.

P: ¿Qué pensáis de la eterna polémica en torno a las tallas?

PdH: En este sentido la MBMFW fue pionera en fijar unos patrones de IMC. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente fijar unos estándares adecuados y unos límites coherentes. Nuestra firma siempre se ha preocupado por mostrar unos patrones de belleza saludable. No es cuestión de tallas ni medidas, sino de lo que transmitimos, ya que la belleza se expresa de muy diversas formas. Creemos en que cada mujer debe reflejar su propia expresión de la moda.

P: ¿Las tendencias que marcarán esta temporada?

Según Nacho Aguayo, director de diseño de Pedro del Hierro MUJER, las tendencias que marcarán la temporada serán los bloques de color, con colores invernales para verano y cálidos para el Invierno; destacando el blanco lila y toques metalizado y looks elevados pero con pantalón.

Alex Miralles, director de diseño de Pedro del Hierro HOMBRE, afirma que las tendencias de esta temporada serán las siluetas relajadas, looks monocromáticos con acento de color.

P: ¿De qué es de lo que más orgullosos estáis de esta colección?

Nacho Aguayo: de poder presentarla en pasarela, que es el lugar donde le corresponde estar, y conseguir expresar lo que para mí es la mujer Pedro del Hierro.

Alex Miralles: del buen resultado obtenido con un tiempo limitado y de la coherencia que se ha conseguido entre la colección de hombre y mujer consiguiendo looks muy contemporáneos y atemporales. Según Nacho

P: Si tuvierais que recordar una colección ¿cual sería?

Nacho Aguayo: la primera de Alber Elbaz para Lanvin.

Alex Miralles: la última colección que presentó Valentino en Paris Fw18.

P: Una prenda icónica que os defina.

Nacho Aguayo: la camisa blanca.

Alex Miralles: una Blazer.

P: Un diseñador por excelencia para recordar nacional e internacional.

Nacho Aguayo: nacional Pedro del Hierro e internacional Alber Elbaz para Lanvin.

Alex Miralles: nacional Pedro del Hierro e internacional a Christopher Bailey para Burberry Prorsum.

P: Qué prenda le sienta bien a una mujer y a un hombre.

Nacho Aguayo: camisa blanca.

Alex Miralles: un Smoking.