¿Te vas de vacaciones? ¿Viajas a un país extranjero, has elegido un destino de playa o llevas niños en el coche? Pues además de llevar las correspondientes maletas, no deberías olvidarte nunca de incluir en tu equipaje un botiquín por si surge algún imprevisto.

Repasamos a conitnuación cuáles son las diez cosas que no te deben faltar en el botiquín de viaje para que no se te estropeen nunca las vacaciones:



1. Alcohol

Este antiséptico es fundamental para curar cortes y pequeñas heridas. Con él se impide que estas lesiones se infecten, al eliminar los microbios que las amenazan.



2. Analgésicos

Eliminan el dolor que sentimos, aunque no la causa; si hubiera un problema mayor que un "simple" dolor, únicamente camufla sus efectos, no soluciona la causa.



3. Antiinflamatorios

Combate la inflamación y el dolor. La capacidad de estas sustancias es la de tratar la causa de esa inflamación.



4. Antihistamínicos:

En caso de ser alérgicos, hay que portar los medicamentos necesarios para aliviar los síntomas.



5. Gasas o vendas

Ayudan a proteger la zona de una herida para evitar que se infecte por la acción de agentes externos.



6. Antimosquitos

Siempre es aconsejable llevar alguna crema o spray antimosquitos, especialmente si viajas a lugares de calor.



7. Tijeras

Ppequeñas y fáciles de llevar. Permiten cortar tejidos que ayuden en la curación de heridas o lesiones.



8. Esparadrapo

Fubdamental para sujetar los vendajes.



9. Protección solar

En función del tono de piel, elegiremos un nivel de protección acorde. Es imprescindible para los días de sol, aunque también debe ser usado en su ausencia por la acción de los rayos ultravioleta.



10. Algodón

Ayuda en la limpieza o contención de heridas. También son utilizados para taponar los oídos cuando sea necesario.