Una extensión de Chrome cambia las fotos de Trump por gatitos

Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de Enero Donald Trump ha sido protagonista en los medios de comunicación gracias a sus políticas, las protestas en su contra y las declaraciones de famosos, empresarios y políticos de otros países. Es por eso que su imagen está presente en cada rincón de la Red, pero Google Chrome ha ideado un plan para que los usuarios puedan descansar del polémico presidente.



Chrome ha desarrollado una nueva extensión para poder sustituir todas las imágenes de Trump por algo que triunfa mucho más entre el público, gatitos. Esta extensión, que basta con instalarla y empezará a funcionar, se llama ´Make America Kittens Again´, en referencia al tan oído eslogan ´Make America Great Again´. Sustituye automáticamente todas las imágenes del 45º presidente de EE.UU por otras de pequeños gatitos, imágenes que en su mayoría se han obtenido de cuentas de Flickr que tienen licencia de Creative Commons y otras que han sido enviadas a través de ´Tea And Kittens´.

´Make America Kittens Again´ sustituye automáticamente todas las imágenes del presidente./Google Chrome

El funcionamiento de la nueva aplicación es muy sencillo. El programa busca todas las imágenes que cuenten con la palabray las sustituye por aquellas donde estos cachorros sean los protagonistas. Sin embargo, el ser tan sencilla puede resultar en algún fallo, si dichas imágenes no cuentan con esta palabra no serán sustituidas. Además, se ha dado el caso en el que fotografías que no sean del presidente se cambien porque sí cuentan con estos requisitos.

Busca todas las imágenes que cuenten con la palabra Trump en su descripción o nombre original./Google Chrome

La extensión ya ha superado las 40.000 descargas y gracias a esta popularización su creador, Tom Royal, ha añadido más filtros que, estas son las del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence; el líder del partido de ultraderecha británico UKIP, Nigel Farage; la presidenta del Frente Nacional francés, Marine Le Pen; o Geert Wilders, el político neerlandés fundador del Partido por la Libertad (PVV).

Ya ha superado las 40.000 descargas./Google Chrome

Si queremos volver a la versión original y desactivar esta extensión bastará con que los usuarios pulsen el botón derecho del ratón y seleccionen la opciónLa extensión todavía no funciona bien en las redes sociales, aunque cada vez logra cambiar más fotos en Twitter.