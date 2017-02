Seis lugares del mundo que Google Maps no quiere mostrar

La herramienta de Google Maps nos ha permitido viajar por todo el mundo sin apenas movernos de casa. Gracias a sus detalladas fotografías y mapas por satélite resulta sencillo formarse una idea de cómo es el lugar por el que sentimos curiosidad, por muy remoto que sea.

No obstante, la plataforma no abarca todo el mundo al mílímetro. Hay enclaves especiales que Google Maps no muestra, básicamente porque "algunos propietarios"se niegan a que se vean los techos de sus construcciones, tal como te informamos a continuación.



Israel

Al acercar el zoom en las calles de Israel, las calles aparecen difuminadas.

Las calles del país no aparecen pixeladas, permiten ver la organización de las carreteras, las casas... No obstante cuando acercas el zoom, la nitidez con la que se ofrecen las imágenes dista mucho de la que ofrecen de otros países.



Parque Tantauco, en Chile

El buscador no ofrece una vista detallada del Parque Tantauco de Chile, un parque privado abierto al público.

El buscador no ofrece una vista detallada del Parque Tantauco de Chile, un parque privado abierto al público ubicado en la Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos en Chile. Actualmente es administrado por la Fundación Futuro. El parque cuenta con más de 118.000 hectáreas. Al estar ubicado en una isla, el parque posee ecosistemas de gran valor ecológico, contando con 25 puntos de biodiversidad.



Base aérea de la OTAN en Geilenkirchen

Algunos límites de la Base aérea de la OTAN en Geilenkirchen aparecen distorsionados.

Algunos límites de la Base aérea de la OTAN en Geilenkirchen, Alemania, aparecen distorsionados en la vista que ofrece Google Maps. No obstante, desde Bing Maps la base aérea se puede contemplar con todo lujo de detalles.



Corea del Norte

Google Maps no enseña los nombres de las calles ni autopistas de Corea del Norte.

Lo cierto es que Google Maps ofrece imágenes de uno de los países más herméticos que existen en la actualidad, Corea del Norte. Sin embargo no existen señales ni marcas que dejen identificar las calles, carreteras o las autopistas de las ciudades del país. En Pyongyang, la capital, sí se muestran los nombres de las principales vías y arterias de la urbe, pero es la excepción.



Base aérea de Volkel, Países Bajos

WikiLeaks publicó un cable que confirmó la presencia de ojivas nucleares.

Es bastante ridículo ver una imagen tan borrosa como esta es, pero WikiLeaks publicó un cable diplomático que confirmó la presencia de ojivas nucleares en esta base.



Mazda Raceway Laguna Seca, Salinas, CA, EE.UU.

El hipódromo de Mazda Laguna Seca tampoco aparece en Google Maps.

Uno de los casos más extraños de la censura de Google Maps: el Mazda Raceway Laguna Seca en Salinas, California, cuando en teoría se trata de un un hipódromo aparentemente inofensivo.