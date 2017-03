¿Buscas móvil de segunda mano? Atento a la lista negra

Comprar un teléfono de segunda mano es algo de lo más habitual. Muchas veces en las tiendas de objetos usados hay móviles que están como nuevos a precios más que asequibles. Normalmente es una práctica segura, pero como con todo en esta vida, hay que tener cuidado con lo que uno compra.

Si tras adquirir el ´smartphone´ y poner tu tarjeta SIM en él intentas hacer una llamada telefónica y no lo consigues – o directamente aparece el mensaje "Sin servicio" en la parte superior de la pantalla, donde debería estar la señal de cobertura -, una posibilidad bastante factible es que te hayan dado gato por liebre y tengas en tu mano un terminal robado o bloqueado por la compañía telefónica del dueño anterior a causa de un impago.

El código IMEI

Saber si tu teléfono móvil está 'capado' por alguna de las causas anteriores no es difícil, tan solo hay que utilizar el código IMEI (Sistema Internacional de Identidad de Telefonía Móvil, según la traducción de esas siglas al español). Este código de 15 cifras identifica al teléfono móvil en cuestión y lo hace único. Además, estos caracteres se transmiten cada vez que el terminal se conecta a las redes y se hacen llamadas o algún otro movimiento con él: si el IMEI está bloqueado u ocurre algo con él, no se puede utilizar el teléfono para llamar ni recibir llamadas.

Para que salgas de dudas, procedemos a explicarte cómo se consulta este número, además de qué es la famosa 'lista negra' de ´smartphones´ en la que puede estar incluido tu nuevo teléfono de segunda mano.



Todo lo que debes saber de la 'lista negra'



Es posible que alguna vez hayas oído hablar sobre una 'lista negra' en lo que a respecto a teléfonos comprados en segunda mano se refiere. Si es así y para saldar tus datas, te confirmamos que esta lista existe y no es más que una base de datos de todos aquellos teléfonos cuyo número IMEI se haya denunciado como robado o extraviado, así como aquel terminal que tenga un dueño calificado como 'moroso' en una compañía telefónica (que tenga recibos sin pagar).

Básicamente, al estar en este directorio – conocido técnicamente como CEIR o ´Central Equipment Identity Register´ -, cuando una empresa como Vodafone, Movistar u Orange detecten que se está realizando una llamada desde un IMEI bloqueado, no podrás hacer nada.

Esta lista no es única y universal, por lo que no abarca todo, sino que hay teléfonos que no llegan nunca a ella y, en general, los terminales se reparten por distintos listados en todo el mundo. En España, la base de datos más conocida es la de GSMA, empresa que está detrás de la organización del Mobile World Congress entre otras cosas: todos los operadores del país peninsular (Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo y sus compañías anexas o secundarias como Pepephone) comparten la lista de IMEIs, por lo que te dará igual tener un operador u otro si tu teléfono está en el archivo.



¿Cómo puedes saber si el 'smartphone' está bloqueado?



Para empezar, lo primero que puedes probar es a insertar la SIM en el teléfono. Una vez la tengas desbloqueada, intenta hacer una llamada: si puedes, no tienes el IMEI bloqueado y está todo en orden; si comunica y una voz te indica que las llamadas están restringidas, tu teléfono comprado de segunda mano estará en la base de datos.

Otra opción, si quieres cerciorarte más, es consultar el IMEI. Este número suele estar grabado bajo la batería del teléfono, si es que lo puedes abrir. Otra opción es que esté en la zona de inserción de la tarjeta SIM, pero siempre aparecerá en la caja original del ´smartphone´ y marcando el número *#06# en el propio móvil para recibir el código.

Una vez conoces este número, si tienes un dispositivo iOS o Android puedes consultar esta página web e introducir las 15 cifras para que las analice. Aquí te indicará el dispositivo, si el IMEI es válido y otros datos varios sobre el teléfono. Si te salen datos que no corresponden con tu IMEI (si tu teléfono es un iPhone y te sale información de un Samsung), el ladrón o moroso antes de venderte el móvil habrá cambiado el código para que no se bloquee.

En el caso de que tu IMEI esté bloqueado puedes intentar ponerte en contacto con tu operadora para ver si hay algún modo de que te lo desbloquee. Si da la casualidad de que el terminal solo está intervenido por impago, puedes probar a negociar con la teleoperadora para hacer ver que ya no tiene el mismo dueño que anteriormente, pero ahí ya será cuestión de tu argucia.

Antes de comprar cualquier teléfono de segunda mano, pide al vendedor que te facilite este código de 15 dígitos para comprobar el estado del terminal y ahorrarte disgustos posteriores.