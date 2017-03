El dragón de Komodo, 'doodle' de Google

Si en las últimas horas has necesitado consultar algo en Google, o si lo vas a hacer a lo largo del día, encontrarás que, un día más, el buscador ha preparado uno de esos logos animados tan curiosos. O un ´doodle´, como se llaman técnicamente. Esta vez, verás que el objeto del GIF es un reptil. Parece una lagartija, pero tiene el cuello más ancho. No es un camaleón, ni una iguana. No, el lagarto en cuestión es, de hecho, hasta diez veces más grande que una de estas iguanas: es un dragón de Komodo.

Aunque se llame ´dragón´, este animal no expulsa fuego por su boca. Eso no le hace menos temible, empero. Se trata del reptil más grande del planeta, con una longitud media de hasta 3 metros y un peso que ronda los 70 kilos –aunque los ejemplares más grandes sobrepasan los 100 kg-, y de una fiereza aterradora. Son tan fieros, que sus crías pasan los primeros años de su vida subidas a los árboles, hasta que adquieren tamaño para defenderse de sus propios congéneres. Si no, se arriesgan a ser devoradas.

El dragón de Komodo, es, además, tremendamente venenoso. La Ciencia creía que el poder mortal de su mordedura residía en la tremenda insalubridad de su boca, que hacía que las heridas que producía se infectaran y mataran a su presa por septicemia. En los últimos años esta teoría ha sido rebatida, y se ha encontrado que el dragón de Komodo posee, de hecho, todo un sistema de producción de un veneno arrasador.

El dragón de Komodo o monstruo de Komodo (Varanus komodoensis) es una especie endémica única y exclusivamente del archipiélago de las islas indonesias de Komodo, de ahí su nombre, y que actualmente está en peligro de extinción.

Precisamente con el objetivo de proteger al animal, la Unesco declaró en 1991 Patrimonio Mundial de la Humanidad el Parque Nacional de Komodo, y este hito es el que ahora se conmemora en el ´doodle´ de Google. Esta reserva natural está compuesta por tres islas volcánicas del archipiélago de Nussa Tengara Oriental, al sur de las islas de Indonesia.

La reserva da cobijo, además de a los más de 5.500 dragones de Komodo que habitan el lugar, a una rica fauna y flora. Esta fauna local es la que compone el principal alimento del huésped más célebre del lugar, el ahora ya familiar para nosotros dragón de Komodo.

El 'doodle' que propone Google incluye un test, para que conozcamos más en detalle a esta curiosa especie animal descendiente de los dinosaurios.

La historia del doodle



Google suele decorar las letras de su logo para celebrar los aniversarios de personajes célebres o fechas claves en el mundo de la ciencia o la cultura, como puede ser el nacimiento de Charles Chaplin, los ganadores del Nobel, el aniversario de 'El Quijote' o bien algún acontecimiento relevante o novedoso o el calendario gregoriano.

El famoso buscador ha sorprendido con doodles interactivos como por ejemplo con el que conmemoró el 30 aniversario de 'Pac-Man', que permitía jugar al famoso videojuego.

Otros doodles destacados fueron el dedicado al 70 aniversario del nacimiento de John Lennon, con un vídeo que repasaba la imaginería del Beatle; el 60 aniversario de la publicación de 'Los astronautas' de Stanislaw Lem, con varios minijuegos, o el increíble dedicado a Les Paul, recreando una guitarra inspirada en el maestro de las seis cuerdas que permitía a los usuarios componer canciones.