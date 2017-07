Cómo transcribir los audios de WhatsApp a texto

¿Cansado de escuchar hasta cinco minutos de grabación en WhatsApp? No te preocupes, tenemos la solución. A partir de ahora podrás transcribir los audios sin la necesidad de escucharlos, por lo que te será más fácil conversar con el resto de contactos sin tener que reproducir las notas de audio.

Un usuario de la red social Reddit ha desarrollado una aplicación gratuita que permite a los usuarios de WhatsApp transcribir las notas de audio enviadas por terceras personas. Se trata de 'Voicer fo WhatsApp', una app que te ayudará a descubrir qué es lo que te dicen tus contactos sin la necesidad de escuchar sus palabras.

Para conseguir la aplicación 'Voicer for WhatsApp', tendrás que descargártela a través de Google Play ( todavía no está disponible en la App Store de Apple). Tras instalarla, tan sólo tendrás que otorgarle a la app los permisos pertinentes para que pueda acceder al audio y transcribirlo.

A partir de aquí, cuando te manden una nota de audio, tan solo tendrás que mantener el dedo pulsado sobre ella y compartirlo, en el botón que aparece en la zona superior derecha, con la aplicación 'Voicer for WhatsApp'. En cuestión de segundos, aparecerá sobre la aplicación una caja de texto con el audio transcrito.

Para que la transcripción resulte exitosa, graba los audios con claridad para que la aplicación pueda reconocerlo. Y que no se te olvide configurar el idioma de la app. 'Voicer for WhatsApp' cuenta con hasta seis tipos de español entre los que se encuentran el argentino, el chileno, el colombiano, el mexicano, el estadounidense y el castellano, así que no te confundas