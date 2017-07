¿Sabes qué significan las siglas tecnológicas que escuchas día a día?

Muchas veces utilizamos un término o una expresión para referirnos a algo y en realidad no conocemos del todo bien lo que hay detrás de esas letras. También ocurre que escuchamos algo y no tenemos ni idea de qué significa. En la tecnología esto suele pasar con relativa frecuencia, sobre todo en aquellos que no están acostumbrados a ella desde siempre (ancianos, adultos mayores) y en quienes no son muy dados a utilizarla, bien porque no les gusta o bien porque no se les da especialmente bien.

El mundo tecnológico tiene mucha nomenclatura específica dentro de él. Conceptos como "almacenamiento en la nube", "reiniciar el 'router'", "formatear el disco duro" u otros del estilo son términos más o menos habituales que a determinadas personas les rechinan cuando los oyen por desconocimiento; otras cosas, como las siglas tecnológicas, sí que se suele saber más a qué hacen referencia si son de uso general, pero no siempre se conoce su significado concreto ni de qué palabra/s provienen.

¿Sabes lo que significan las siglas tecnológicas que escuchas en tu día a día? Si quieres probar tu conocimiento o salir de dudas, aquí van unas cuantas siglas que tu alrededor (o tu mismo) utiliza en la vida diaria:

- USB: las siglas provienen de "Universal Serial Bus" y hace referencia al cableado y entrada estándar que se utilizan para transferir datos entre componentes dentro de un ordenador o entre varios dispositivos. La palabra "entrada" remite al puerto, al hueco donde se conecta un cable o una unidad de almacenamiento externa.

Lo habitual es que utilices las siglas USB para hablar de un 'pen-drive', un disco duro con ese tipo de conexión, el tipo de cable que utiliza tu teléfono al cargarse, etc. Hoy en día, lo más extendido es el USB 3 y el USB tipo C por la cantidad de datos a gran velocidad que son capaces de transferir de un sitio a otro.

- WIFI: este término hace referencia a la tecnología inalámbrica que permite la conexión a Internet de dispositivos electrónicos en el área de actuación del punto de acceso - es decir, que puedas conectar tu ordenador o 'smartphone' a la red sin cables para navegar por Internet -. En este caso, las siglas tienen su aquel y están ligadas a la Alianza WiFi, quien gestiona la patente tecnológica.

Etimológicamente hablando, WiFi nació como parte del eslogan de lanzamiento: "The standard for Wireless Fidelity" (el estándar de la fidelidad inalámbrica, traducido). Las siglas proceden de las dos primeras letras de las palabras ('Wireless Fidelity').

- 4G: este término hay que dividirlo en dos para explicarlo bien. Por un lado, tenemos la G: esta letra es la sigla que abrevia GPRS, Servicio General de Paquetes Vía Radio (en español), una tecnología que se encuentra en los teléfonos móviles para transmitir datos de información (SMS, Internet).

Por otro lado, el número 4 hace referencia a la cuarta generación de esta tecnología, que es la que está estandarizada hoy en día y que utilizas para hacer cualquier conexión a Internet fuera de tu casa o del enlace con una red WiFi (mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales, búsquedas en el navegador, etc).

- GPS: las siglas inglesas GPS provienen de 'Global Positioning System' o Sistema de Posicionamiento Global traducido al español. Se trata de un sistema de ubicación: permite determinar a lo largo y ancho de la Tierra la posición de un objeto o persona con precisión de hasta centímetros gracias a una red de 24 satélites que se encuentran en órbita sobre el planeta en cuestión.

Gracias a esta tecnología puedes utilizar un mapa para ver cómo llegar a un sitio, que señale dónde te encuentras, qué hay a tu alrededor, etc.

- ID: las siglas ID provienen del vocablo inglés 'Identification', que traducido al español significa Identificación. Dentro del ámbito tecnológico, el ID hace referencia al nombre de usuario, al registro que es necesario hacer en diferentes sitios para asociar a tu persona con ese producto o servicio.

Por ejemplo, cuando registras a tu nombre una red social, un correo electrónico, un juego online, un teléfono móvil (ID de Apple), etc., ese ID es tu identificación personal para que la herramienta sepa que se trata de algo tuyo y te permite utilizar el producto en cuestión.

- TARJETA SD: la tarjeta SD es un dispositivo creado bajo el estándar 'Secure Digital' o seguridad digital. Dicho estándar fue desarrollado por SanDisk, Panasonic y Toshiba en conjunto en 1999.

La tarjeta SD puede ser de varios tamaños (estándar, miniSD o microSD) y se trata de una unidad de almacenamiento para cámaras digitales, 'smartphones', tabletas, etc. Gracias a ella puedes guardar fotos, música, vídeos, etc.

- NFC: la tecnología NFC procede del término inglés 'Near Field Communications' y permite que dos dispositivos que se encuentran físicamente en un rango de proximidad corto puedan intercambiar o compartir información a pequeña escala.

Esta tecnología está incorporada en forma de chip en tarjetas de autobús, teléfonos móviles o anuncios impresos. En tu día a día puedes utilizarla para canjear tu billete de autobús, enlazar tu móvil con unos cascos inalámbricos o pagar solo con el 'smartphone'. Si quieres saber más, pulsa en este enlace.

- URL: estas siglas proceden del concepto inglés 'Uniform Resource Locator', que traducido al español significa localizador uniforme de recursos.

Dicho así, puede que no te enteres de mucho, pero la URL es la dirección específica que va asociada con todos y cada uno de los recursos que hay en la red para que estos puedan ser identificados. Es decir, es la dirección web que te permite acceder a cualquier página.

- RT: este es, sin duda, el concepto más social que hay en la lista. Las siglas proceden de la palabra 'retweet', un término creado de la mano de la red social de Twitter que hace referencia al contenido de otros que, con solo darle un botón, tu compartes en tu perfil.

Este concepto se ha ido extendiendo y no se ha quedado solo en el umbral de esa red, sino que los 'millennials' lo utilizan como abreviatura cuando algo les gusta mucho, están de acuerdo, les parece adecuado y, básicamente, comparten la opinión vertida por otros en cualquier lado.

- Dirección IP: estas dos letras (IP) son las siglas de 'Internet Protocol' o protocolo de Internet. Se trata del número que identifica cualquier dispositivo en una red (por ejemplo, un 'router' o un ordenador) de manera lógica y jerárquica, siempre y cuando utilice el protocolo IP que sirve para comunicar datos digitales.

Esta dirección numérica puede ser pública, visible desde la red, o privada, como la de la tarjeta de red que hay en tu PC. Además, puede ser fija o dinámica, dependiendo de si se mantiene igual siempre o va variando según las necesidades del usuario, del dispositivo o del sitio web.