Regalos tecnológicos y originales para Navidad

Se acerca esa época del año en la que los villancicos, el turrón y la tan temida compra de los regalos están a la orden del día. Y como dar con el detalle perfecto en esta época puede suponer un quebradero de cabeza, aquí te proponemos una serie de regalos tecnológicos originales para Navidad con los que podrás ser el Papa Noel o el Rey Mago más divertido.



Robot BB-8 de ´Star Wars´

Estas Navidades ´Star Wars´ volverá a pegar fuerte con el estreno de la última entrega de la saga. Así que estas fiestas sorprende a tus seres queridos con un robot de BB-8 que podrán guiar a través del Smartphone o Tablet gracias a una aplicación compatible con iOS y Android. Precio: 157 euros

Máquina de Pinball

Trasládate a tu época de recreativos y salones de juegos arcade con esta máquina de Pinball. Este regalo tecnológico para Navidad es algo más pequeño que las máquinas originales y viene con tres niveles de juego, efectos de sonido, luces y la posibilidad de jugar dos personas. Precio: 462,63 euros

Teclado Razer BlackWidow Chroma V2

Jugar a videojuegos en el ordenador o pasar mucho tiempo tecleando se convertirá en una experiencia totalmente nueva con este teclado ergonómico. El Razer BlackWidow cuenta con una retroiluminación que te permitirá a ti o a tus seres queridos expresar vuestra personalidad a través de un impresionante espectro de colores que podrás personalizar. Precio: 182 euros

Mando inalámbrico para juegos de Smartphone

¿Se pasa mucho tiempo jugando con el móvil? Ahora puedes hacerle la vida más fácil con este mando inalámbrico compatible con Android y PC. Se puede controlar por Bluetooth al dispositivo o por cable USB al ordenador. Precio: 37,99 euros

Dron Potensic U42W con cámara

A través de tu Smartphone podrás ver en tiempo real las imágenes que consiga este dron desde los cielos. El Potensic U42W también te permite guardar esas fotos y vídeos en tu teléfono para poder compartirlo más tarde con tus amigos. Este dron cuenta con control de altura y giros automáticos de 360º para que sea más sencillo hacerlo volar. Precio: 69,99 euros.



Minicamara Polaroid Cube+

Con esta cámara resistente que cabe en el bolsillo podrás inmortalizar tu día a día grabando videos en Full HD y sacando fotos de 8 megapíxeles. La Polaroid Cube+ tiene Wi-Fi incorporado y puede capturar hasta tus momentos de acción gracias al imán que tiene en su inferior y con el que puede colocarse sobre cascos, manillares de bici o cualquier otro tipo de superficie metálica. Precio: 138 euros.

Tile Mate

¿Estás cansado de no encontrar las llaves o el móvil justo cuando vas a salir de casa? Ahora podrás olvidarte gracias a este pequeño rastreador por Bluetooth. El diseño de Tile te permite engancharlo fácilmente en llaveros, mochilas, maletas o cualquier cosa que elijas. A través de una ´app´ en el móvil podrás ver en todo momento donde se encuentra este dispositivo o hacerlo sonar si sabes que está cerca pero no lo encuentras. Además, si presionas dos veces el botón del Tile podrás llamar a tu teléfono para que recuerdes dónde lo has dejado. Precio: 26,99 euros