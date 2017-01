'Uncharted 4' ya suma 8,7 millones de copias vendidas

El CES del cincuenta aniversario está siendo también el de los grandes números: asistentes, metros cuadrados de exposición, empresas representadas? y anuncios de las marcas. Precisamente una de las que más han llamado la atención ha sido Sony, más concretamente su división de videojuegos, PlayStation. Y es que la PlayStation 4 está rompiendo el mercado, y la última entrega de la saga 'Uncharted' no se está quedando a la zaga: 8,7 millones de copias vendidas en menos de ocho meses. Así lo anunció el máximo responsable de la compañía, Kaz Hirai, en la presentación de la compañía en el CES de Las Vegas, quien también anunció que ya se han vendido 53,4 millones de PlayStation 4 en el mundo.

Echando un poco la vista atrás y viendo las ventas de los anteriores episodios del aclamado 'Uncharted' no cabe duda de que esta última entrega es la que ha hecho saltar la banca. A las tres anteriores ediciones del videojuego se le estiman unas ventas de 5, 6,6 y 6,7 millones de unidades vendidas, por lo que la actual cifra es todo un hito para la compañía japonesa.

Ganador de multitud de premios en estos últimos meses, y uno de los mejores videojuegos del año no solo para gran parter de la crítica, sino también para esta misma cabecera, el supuesto final de las aventuras del aventurero ladrón Nathan Drake se ha convertido por méritos propios en uno de los juegos en exclusiva para una única plataforma más vendidos. Si comparamos con otra de las grandes sagas de la Play, 'God of War', en su última entrega –la tercera– vendió cerca de 5 millones de copias, unos números similares a los obtenidos por 'Halo 5', el magnífico videojuego de Microsoft para su Xbox One.

Fuentes de Sony consultadas por este rotativo nos confirmaron que esperan repetir éxito este año con la segunda entrega de 'The Last of Us', otro superventas que también surgió del genio del estudio Naughty Dog. 'The Last of Us' vendió cerca de ocho millones de copias y según nos dijeron esperan superar ampliamente esa cifra con la segunda entrega, especialmente porque la implantación de la PlayStation 4 en el mercado no para de crecer y será mucho mayor en 2017 de lo que fue en el lanzamiento de 'Uncharted 4'. Lo que no pudimos averiguar fue la fecha de estreno. Habrá que esperar.