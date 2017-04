'The Walking Dead': sobrevivir a cualquier precio

´The Walking Dead: The Telltale Series: A New Frontier - Above the Law´.

La emblemática serie de Robert Kirkman continúa con su ascenso hacia la gloria. Además del cómic original, la mente creativa tras el proyecto de zombis cedió sus derechos hace años para realizar una serie de televisión que, hasta la fecha, cuenta con una buena legión de seguidores. Más aún, 'Fear of the Walking Dead', serie de televisión paralela a 'The Walking Dead', ha renovado para una tercera temporada, y, por si fuera poco, Telltale Games continúa con su fórmula para trasladar los zombis al entretenimiento digital con la 'A New Frontier', la tercera temporada de videojuegos de formato episódico basada en los cómics.

Con esta cantidad de proyectos en paralelo, los zombis están, valga la redundancia, más vivos que nunca. Y es que, tras el lanzamiento a finales del año pasado de los primeros dos episodios de 'The Walking Dead: A New Frontier', no son pocos los jugadores que siguen, desde varios flancos, esta popular y característica serie. Han pasado varios meses desde el lanzamiento en Xbox One, PlayStation 4 y PC de los primeros episodios de la temporada, y, con todo lo aprendido, el estudio californiano presenta un nuevo capítulo de la serie: 'Above the law', un capítulo de transición centrado en la narrativa y que construye las bases de lo que está por venir.

Supervivencia a cualquier precio



'A New Frontier' supuso un cambio en los protagonistas de esta temporada. Dejamos atrás a los conocidos personajes de antaño para dar paso a Javier, jugador de béisbol profesional; Kate, la cuñada de Javier; y, por último, los dos hijos de Kate. Sin ánimo de destripar la trama argumental, ya que ésta es el gran reclamo del título junto a las decisiones morales que debe tomar el jugador, nos limitaremos a decir que durante el capítulo doble el grupo se dividió por culpa de un grupo conocido como Nueva Frontera, dando comienzo así a los momentos de tensión donde zombis, supervivientes y humanos desleales luchan por sus intereses. Todo esto rodeado, por supuesto, de múltiples decisiones de moralidad difusa que tendrán su resolución durante los próximos capítulos.

'Above the law' continúa el legado de sus predecesores. En esta ocasión, el grupo llega a Richmond, una comunidad que, contra todo pronóstico, está liderada por el bando de Nueva Frontera. Así, entramos directamente en el peligro y descubrimos, a la postre, que el líder de esta facción es un personaje muy conocido por Javier. Se presentan nuevos personajes, nuevos escenarios y, por supuesto, se va desengranando una trama argumental que engancha desde el primer minuto de juego.

El capítulo que hoy nos ocupa es, principalmente, un título de transición. Decimos esto porque el episodio cambia el ritmo con respecto al episodio doble lanzado anteriormente. Abundan los diálogos en este nuevo escenario con nuevos personajes, es frecuente que el jugador tome decisiones que no saben si llegarán a buen puerto y, por supuesto, no faltarán a la cita los denominados quick time events, momentos en los que tendremos que pulsar un botón determinado antes de que termine el tiempo, para las secuencias más trepidantes.

Si bien es cierto que los ataques zombis y las persecuciones han disminuido mucho su presencia en 'Above the Law', el guion exige un capítulo compensatorio en el que sentar la cabeza y comenzar a formularnos quién es el verdadero enemigo, al mismo tiempo que vamos descubriendo más detalles sobre el trasfondo de los caminantes y su legado. En esta ocasión, las decisiones que tomamos, sean éstas de corte bondadoso o no tanto, no tienen asegurado un efecto determinado. Más aún, la decisión final del título nos pone entre la espada y la pared y nos indica que el cuarto capítulo de la temporada comenzará de manera distinta en función de la opción que hayamos escogido.

Una fórmula muy accesible



En general, el estilo de juego y el ritmo es bueno: la exploración en tercera persona, la recolección de objetos y las conversaciones mantienen perfectamente su esencia en capítulos cada vez más cortos. Lo bueno de la fórmula es que las decisiones, más difusas de lo habitual, ayudan a la rejugabilidad de la obra.

Sin hablar de la dirección artística, que es bastante buena en los títulos de Telltale Games, nos encontramos con un apartado técnico sin demasiadas florituras ni alardes. Es una pena, puesto que la experiencia de juego es notable en todos los aspectos y un empujón en el plano técnico ofrecería, aun, mejores resultados. Incluso la banda sonora es bastante buena en comparación con algunas piezas genéricas que escuchamos en otras superproducciones más conocidas, lo que sumado a un excelente trabajo de interpretación -en inglés, eso sí- hacen que el apartado sonoro sea otro de los atractivos del cómputo global.

Conclusiones



La tercera temporada de 'The Walking Dead' continúa con la misma fórmula que la gran mayoría de títulos de la empresa. Seguimos avanzando en el periplo de Javier y compañía con un episodio más pausado y centrado en la narrativa, lo que da pie a numerosas decisiones que verán su desenlace en los dos capítulos restantes de la temporada. Como adelantábamos, por el momento, no hay fecha para el cuarto capítulo, por lo que tenemos tiempo de sobra de redimir nuestras decisiones si no estamos seguros de haber hecho lo correcto. En todo caso, los seguidores de 'The Walking Dead' tienen una nueva cita para conocer más sobre la realidad de Nueva Frontera, un capítulo que saborearán sobre manera los jugadores afines a experiencias más narrativas.



