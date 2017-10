El Antiguo Egipto cobra vida en 'Assassin's Creed Origins'

El estudio de videojuegos Ubisoft ha presentado en España 'Assasin's Creed Origins', la última entrega de la popular saga de aventuras que llegará a las tiendas el viernes 27 de octubre, en un acto que ha tenido lugar este miércoles en Madrid y en el que la compañía ha hecho énfasis en la ambientación en el Antiguo Egipto y en su renovado estilo de combate.



En el décimo aniversario de la saga 'Assasin's Creed' desde el lanzamiento de su primera en 2007, Ubisoft ha presentado en España el que será el décimo título de la franquicia, que se ambientará en el Egipto de la época ptolemaica, en torno al año 49 a.C.



Como es habitual en los títulos de la saga 'Assasin's Creed', 'Origins' ha contado con el asesoramiento de historiadores, así como de egiptólogos y otros especialistas. A esto se suman otras novedades importantes en aspectos de juego como la Inteligencia Artificial, un renovado estilo de combate y un mapa completamente abierto.







Sistema de combate "totalmente rediseñado"

Tráiler con actores reales de 'Assasin's Creed Origins'. Vídeo: YouTube

Modo Discovery Tour sin combate

'Assassin's Creed Origins' - Tráiler de Lanzamiento - El Antiguo Egipto te espera. Vídeo: YouTube

La IA es uno de los principales aspectos renovados en 'Assassin's Creed Origins'. De esta manera, gracias a los cambios, cuando se persigue a un personaje, éste huye de forma más realista y continua, no solo corre durante unos metros, a diferencia de lo que sucede en videojuegos anteriores."La Inteligencia Artificial ha sido rehecha para que todos los personajes del juego, tanto civiles como soldados,", ha explicado el director creativo del videojuego de Ubisoft, Jean Guesdon, en la presentación del juego en Madrid.El combate también es uno de los campos en los que ha trabajado Ubisoft para el nuevo título.ha asegurado Guesdon, y ha explicado que los enemigos ya no atacan por turnos, y que la variedad de armas es mayor y tiene una mayor importancia.En cuanto a la narrativa, Ubisoft ha hecho especial hincapié en la inclusión de misiones secundarias "con sentido por sí mismas", según Guesdon. En la historia principal, 'Assasin's Creed Origins' es cronológicamente el primer videojuego de la saga.Los jugadores se ponen en la piel de Bayek, el fundador ancestral de la hermandad de los Asesinos, y su hermana Aya, que se oponen a la Orden de los Antiguos, predecesores también de la orden de los templarios, los antagonistas de la franquicia.Junto con los modos de juego tradicionales, 'Assasin's Creed Origins' incluye, un modo sin combate en el que es posible explorar el Antiguo Egipto a través de 'tours' y explicaciones sobre el estilo de vida, avalado por egiptólogos. Este modo estará disponible a principios de 2018 de forma gratuita para los jugadores, según un comunicado del estudio.Además, Ubisoft ha añadido entradas con, como las presentes en 'Assassin's Creed 2', para profundizar en la historia de Egipto, debido a las peticiones de padres y profesores, como ha asegurado Guesdon.El mapa del videojuego conforma otra de las novedades de 'Assassin's Creed Origins'. En esta ocasión, el mundo del videojuego "no es una ciudad sino todo un país", ha explicado Guesdon, que ha manifestado su intención de "crear una experiencia unificada y cohesionada".El mundo abierto de Origins, de grandes dimensiones y libremente explorable, está inspirado en el Antiguo Egipto, incluso en aspectos como la luz típica del país, como ha afirmado, egiptólogo del CSIC, en el evento de Ubisoft.El periodo histórico en el que se enmarca el juego es el del Egipto ptolemaico, en torno al año 49 a.C, la época de los últimos emperadores y de(doblada poren la versión del juego en España) y de las luchas con la Roma de Julio César, que a la postre dominaría la región. Esta elección se debe a que la civilización egipcia, con más de 3.000 años de historia,según Guesdon.'Assasin's Creed Origins' se pondrá a la venta el viernes 27 de octubre, y se encontrará disponible tanto para las consolas PlayStation 4 y Xbox One como para sus versiones PS4 Pro y Xbox One X, y también tendrá versión para PC.