'The Evil Within 2': más abierto, más peligroso, más letal

Tres años han pasado desde que tuvimos la ocasión de acompañar por primera vez en sus pesadillas a Sebastián Castellanos, protagonista de 'The Evil Within'. La producción, firmada por el aclamado director japonés Shinji Mikami, sorprendió gracias a un concepto de terror que dejó huella en el jugador: el mal, como su propio nombre indica, reside en el interior de cada uno. La obra llegó en el mejor momento, pues la serie 'Resident evil' se mantenía parapetada dentro del gatillo fácil y las propuestas del género estaban lejos de convertirse en relevantes.

Así, con la llegada de 'The Evil Within', gran parte de la comunidad de jugadores retomaban las sensaciones que es capaz de ofrecer el terror en mayúsculas. Y no es para menos, ya que los ingredientes de la obra se combinaron con maestría: un hospital psiquiátrico, un protagonista torturado por la muerte de su mujer y su hija, un juego mental no apto para cardíacos y, al final, un desenlace llamado a impactar y permanecer en la cabeza del jugador durante mucho tiempo. La entrega se expandió con contenidos descargables que sumaron horas a la franquicia y se cerraba con un último episodio extremadamente desconcertante para los jugadores.

Pero la trama se encuentra lejos de terminarse, Tango Gameworks presenta, con mucho acierto, la secuela directa del título, que se ambienta unos años después de los acontecimientos del original y que innova en algunas mecánicas, además de presentar importantes mejoras en los apartados técnicos. Pero esto no garantiza que 'The Evil Within 2' se erija como el título de terror por excelencia de la temporada. Veamos qué nos ofrece entonces, este nuevo episodio en la trayectoria del detective Castellanos.

Debemos aprovechar los recursos que aporta el sigilo y la protección de la oscuridad. Foto: Elsotanoperdido

No estaba muerta



Si en 'The Evil Within' el objetivo del jugador pasaba irremediablemente por salir con vida del hospital psiquiátrico, lo que permitía algún que otro sobresalto y bastantes quebraderos de cabeza debido a la gran cantidad de situaciones surrealistas que se dieron durante el camino, en esta ocasión el grueso de la obra transcurre en el pueblo ficticio de Union, que, dicho sea de paso, se inspira profundamente en el enigmático pueblo de Silent Hill.

La localidad, de inspiración netamente norteamericana, sin embargo, no está en el plano real, sino que está enmarcada dentro de los experimentos de STEM, el sistema de simulación que presentaron en el primer título. Pero, ¿por qué querría Sebastián volver a sus pesadillas? Pues porque parece ser que ese pueblo guarda una relación directa con su hija, que, contra todo pronóstico, no murió en el incendio que llevó al protagonista a una espiral de alcohol y culpabilidad, sino que está conectada en este entorno. La misión es clara: recuperar a nuestra hija, tarea que no será nada sencilla y que, además, estará repleta de peligros y terribles enemigos. Y hasta ahí podemos leer, ya que no queremos anticipar algunos de los ingredientes más sabrosos del título.

El desarrollo de 'The Evil Within 2' recoge cantidad de aspectos estrenados por su predecesor, que, a su vez, se inspiró en los grandes clásicos del género Survival Horror, muchos de ellos creados por el propio Mikami en anteriores generaciones. Esto, en resumidas cuentas, se factura con un control exigente, la imposibilidad de guardar cuando se nos antoje, poca munición y algunos rompecabezas que invitan a tomar un respiro: en definitiva, una notable combinación de pautas de exploración y acción que es capaz de aportar tensión durante toda la aventura. Sin embargo, la secuela guarda algunas novedades para mantener cierto aire innovador, y los entornos se convierten en una de las grandes novedades aquí; de hecho, pasamos de un desarrollo lineal guiado, a disponer de un pueblo de dimensiones razonables para explorar al antojo del jugador siempre que el guion lo permita, lo que da pie a decidir qué objetivos vamos a resolver en primer lugar y que misiones reservamos para más adelante.

El juego arranca con un espectacular incendio. Foto: Elsotanoperdido

Paseando entre el horror



El bueno de Castellanos cuenta con una radio donde se presentan los objetivos, tanto principales como secundarios, y durante buena parte del juego, máxime en la primera mitad de la aventura, el jugador es el encargado de decidir cuál es el próximo paso a seguir. No es un videojuego de mundo abierto como tal, pero su desarrollo se aleja del clásico "ir del punto A al punto B sin morir". En el pueblo los jugadores se tornan cómplices de la brutalidad que vive el entorno aprovechando los recursos que aporta el sigilo y la protección que brinda la oscuridad, pues los enemigos son abundantes y las aberraciones insultantemente hostiles, pero por suerte contamos con armas y algunas balas para hacer frente a las amenazas enemigas.

Eso sí, los amantes del gatillo fácil y el fuego de fusil perpetuo no lo tendrán fácil para sobrevivir a la pesadilla, pues de la misma manera que sucedía con la entrega original, la munición escasea, sobre todo en los niveles de dificultad más altos. Por suerte, gracias a la combinación de objetos el jugador puede fabricar munición y otros elementos vitales para la supervivencia en cualquier momento del juego, materiales que vamos rapiñando de los enemigos y que encontramos por el entorno, aunque no podemos mejorar las habilidades del detective ni aumentar las características de las armas cuando nos venga en gana. Para ello hay que visitar la otra cara del espejo, que cual Alicia, nos transportará al despacho de nuestro detective. Allí también nos encontraremos con una vieja conocida. En este sentido, volvemos a tener un sistema de progresión de personaje de lo más macabro, al mismo tiempo que podemos ir repasando los objetivos y viendo los coleccionables que hemos ido recuperando por el juego.

La misión de Sebastian está repleta de peligros y terribles enemigos. Foto: Elsotanoperdido

Terror psicológico



De esta manera, los cambios introducidos en 'The Evil Within 2' sientan genial a la marca, que gana en horizontalidad y permite al jugador disfrutar de la trama a su propio ritmo. Ni que decir tiene que el juego continúa con la misma estela de terror psicológico que el original, jugando con nuestra mente en más de una ocasión. Y es que, superando a su predecesor, el apartado artístico de la obra destaca con luz propia. Recordamos que el videojuego original fue un título intergeneracional, por lo que sufrimos una mezcla de gráficas que, si bien cumplía gracias a algunos elementos, otros quedaron a las puertas de la generación. Ahora, no obstante, el apartado audiovisual es mucho más redondo, y por suerte atrás quedaron esas odiosas franjas negras que trataban de producir -sin demasiado éxito- una experiencia cinematográfica.

Tanto los modelados que presenta como los escenarios cuentan con un nivel de detalle alto. Los más relevante en este aspecto son los juegos de luces y sombras, que aportan mucho a la mente del jugador y hace que nos lo pensemos dos veces antes de abrir o cerrar una puerta. Los efectos de luces, así como los momentos en los que ésta desaparece por completo, sumado a los efectos de partículas, hacen de 'The Evil Within 2' un título notable en cuanto a gráficos se refiere. La música, con su Claro de Luna incluido, continúa con la misma estela del primero, acompañando en cada momento los pasos de Sebastián.

Nuestra mente puede jugarnos malas pasadas durante el juego. Foto: Elsotanoperdido

El doblaje, como bien nos tiene acostumbrado Bethesda, ha llegado en perfecto castellano, respetando a los actores de doblaje que ya caracterizaron a los personajes en su día. Eso sí, nos hemos encontrado con algunos errores en la sincronización labial. Son errores menores que no empañan la experiencia, pero sí que podrían haberse trabajado más de cara a la versión final.

Conclusiones



En definitiva, el regreso de Sebastián Castellanos permite crecer a la franquicia con una entrega que llega con mucha más fuerza y un apartado técnico más redondo que su predecesor. Cierto es que gran parte de su factor sorpresa se ha perdido, sobre todo si tenemos fresca la trama original, pero los añadidos, así como su elaborado argumento, sobre todo pasada la primera mitad del juego, enganchan poco a poco hasta el final de la aventura.

Con todo, 'The Evil Within 2' supera al original en una aventura que nos llevará entre 15 y 20 horas completar, algo que, esperamos, se amplié a través de contenido descargable. De hecho, no podemos más que esperar a que Tango Gameworks continúe con la franquicia, pues es una de las grandes sorpresas dentro del género y una marca que, si no pierde el rumbo, está llamada a liderar su espectro dentro de la comunidad de jugadores.



'The Evil Within 2' - Tráiler de lanzamiento. Vídeo: YouTube

Lo mejor de 'The Evil Within 2' Ahora disponemos de un pueblo entero para explorar.

La combinación de pautas de exploración y acción.

El apartado audiovisual es notablemente superior al de la anterior entrega.