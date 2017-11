Blizzard presenta una nueva expansión de 'World of Warcraft' y a la nueva heroína de 'Overwatch'

El marco de BlizzCon 2017 nos ha dejado jugosas novedades del universo 'Warcraft'. Con una impresionante puesta en escena, la compañía ha desvelado los primeros detalles de 'Battle for Azeroth', una nueva expansión que pondrá a prueba la determinación de los jugadores a la hora de liderar la causa de su facción en una nueva guerra.

En 'Battle for Azeroth', la caída de la Legión Ardiente ha desencadenado una serie de incidentes que reavivan la rivalidad entre la Alianza y la Horda. Una nueva época de guerra da comienzo, y los héroes de 'Azeroth' se embarcan en una travesía para reclutar nuevos aliados, conseguir los recursos más poderosos con el fin de cambiar las tornas de la guerra y luchar en distintos frentes para determinar que bando será el que lidere el planeta.

La expansión incluirá nuevas características y contenido, además de diversas misiones. En ella, podremos viajar al imperio de Zandalar para persuadir a los trols, y de paso, intermediar para que nos presten su poderío naval. Como defensor de la Alianza, también podremos adentrarnos en el reino marítimo de Kul Tiras, hogar de Jaina Valiente, para animar a sus habitantes a luchar en la causa.

El paquete nos permitirá descubrir también nuevas islas inexploradas de Azeroth, y combatir en grupos de tres para hacernos con los recursos de cada isla e impulsar la campaña bélica. Por otro lado, si lo que nos gusta es cargar en frentes de guerra, podremos luchar en el campo de batalla en un frente cooperativo de 20 jugadores para reclamar una ubicación estratégica clave. Recuerda, antes de cada batalla busca azerita, de este modo podrás imbuir el Corazón de Azeroth para personalizar tu armadura con nuevos poderes y rasgos. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler cinemático de presentación.



'World of Warcraft' - 'Battle for Azeroth'. Vídeo: YouTube

Moira, la nueva heroína de Overwatch



BlizzCon 2017 nos ha dejado también novedades para 'Overwatch'. El popular shooter por equipos ha presentado a una nueva heroína, Moira, una científica mundialmente conocida por sus logros en el campo de la genética que actualmente trabaja a las órdenes de Talon. Como héroe de apoyo, traslada su amplio conocimiento al campo de batalla para debilitar a sus oponentes y fortalecer a sus aliados.

Entre sus habilidades destaca rayo biótico, una característica que permitirá a los jugadores drenar la vida de sus enemigos, aunque también servirá para curar a compañeros de equipo. Por su parte, evanescencia permite eludir de forma instantánea el peligro desapareciendo en las sombras de forma temporal. Es capaz de proporcionar una mejora de daño adicional contra los rivales (o más curación para sus compañeros) con orbe biótico. Su habilidad definitiva es Coalescencia, una mejora que beneficiará o perjudicará a quien se encuentre en su trayectoria.



Presentamos a Moira. Vídeo: YouTube

Por otro lado, se ha confirmado la incorporación de un nuevo mapa, 'Blizzard World', un parque de atracciones que rinde homenaje a los universos de 'Warcraft', 'StarCraft' y 'Diablo', es un nuevo mapa híbrido de asalto/escolta. Podremos cargar contra las puertas de Ventormenta, vivir la emoción de Nexus Experience y guiar la carga por zonas de terrenos elevados, rutas de flanqueo y peligros. Puedes echar un vistazo al tráiler de presentación.



'Blizzard World' - Nuevo mapa. Vídeo: YouTube

'Starcraft II' se pasa al modelo free to play



Blizzard ha confirmado además que su galardonado título de estrategia 'StarCraft II' se pasa al modelo free to play. A partir del próximo 14 de noviembre, los jugadores tendrán acceso gratuito a la campaña de 'Wings of Liberty', así como a la jerarquía clasificatoria y la competición multijugador de élite, incluidas todas las nuevas unidades y actualizaciones de equilibrio de la última expansión de la saga, 'Legacy of the Void'.

Quienes deseen experimentar los últimos capítulos de la historia de 'StarCraft II' pueden comprar las campañas adicionales para un jugador, 'Heart of the Swarm', 'Legacy of the Void' y 'Nova: Operación Sigilo', de forma individual o de forma conjunta en la Colección de Campañas en la Tienda de Blizzard. Por tiempo limitado, los jugadores que ya tengan 'Wings of Liberty' pero no hayan comprado aún 'Heart of the Swarm' podrán obtenerla de forma gratuita si inician sesión en la aplicación y solicitan la campaña entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017.

Para agradecer el apoyo a la comunidad, desde Blizzard han confirmado también que los usuarios que ya tuvieran cualquier versión del juego antes del 31 de octubre de 2017 recibirán un diseño especial Fantasma eidolon y tres retratos que conmemoran su condición de fundadores cuando 'StarCraft II' pase a ser gratuito.

Elsotanoperdido News and Videogames