'Let's Sing 10': no tienes excusas para no cantar estas navidades

Apenas quedan un par de semanas para que este 2017 llegue a su fin. El periodo de festividades de invierno se acompaña, una temporada más, con muchas ganas de fiesta y bajas temperaturas, lo que hace del hogar nuestro mejor refugio. Fechas en las que se relajan las obligaciones laborales y el ritmo de los estudios, con el fin de descansar un poco y coger el año venidero con fuerzas renovadas. En todo caso, cualquier festividad que se precie debe tener como mínimo un poco de ritmo y diversión para evitar que los más aburridos y sosos encuentren una excusa perfecta para abandonar la reunión. Con este objetivo en mente llega 'Let's Sing 10', para PlayStation 4 y Wii (compatible con WiiU), y Nintendo Switch, una recopilación de la música más selecta del panorama nacional e internacional ideal para amenizar los encuentros navideños y, por supuesto, dar lo mejor de uno mismo como artista.

Ravenscourt y Voxler son los encargados -como es tradición- de ofrecernos está recomendada producción festiva. El estudio lleva años dedicándose a la escena musical dentro del espacio reservado al entretenimiento digital. La fórmula recae sobre un complejo programa de canto que ha ido evolucionando sobre su base año tras año. Pero, a diferencia de anteriores ediciones, la propuesta de 'Let's Sing' para esta temporada viene cargada con el objetivo de hacer cantar a todo el mundo, incluidos los más pequeños de la casa.

Más artistas que nunca



Entre las canciones nacionales, el juego incluye los temas "Yo Quiero Vivir" de Manuel Carrasco, "El Amante" de Nicky Jam, "Hijos del verbo Amar" de Pablo López, "Sirenas" de Taburete, "Dramas y Comedias" de Fangoria, "Recuérdame" de Pablo Alborán, "Tu Jardín con enanitos" de Melendi, "Grandes" de Gemeliers y "Complicidad " de Vanesa Martín. En cuanto a éxitos internacionales los usuarios podrán interpretar los temas de "Hymn For The Weekend" de Coldplay, "My Way" de Calvin Harris, "7 Years" de Lukas Graham y "Million Reasons" de Lady Gaga, además de clásicos musicales como el "We Are The Champions" de Queen. En total se pueden escoger entre 35 éxitos, tanto en el modo para un jugador como en la modalidad multijugador de hasta cuatro jugadores en Wii y PS4 y dos jugadores en Switch.

Implementada el año pasado en la franquicia, más concretamente para PS4, regresa la aplicación Let's Sing Microphone para Smartphones; Android (4.0 o superior) e iOS (iOS 7 o superior). Con esta app, los cantantes ahora pueden acceder al juego, siempre que lo deseen, de forma rápida y sencilla. En todo caso, 'Let's Sing 10' incluye dos micrófonos USB listos desde el primer momento. No obstante, el jugador podrá conectar hasta un máximo de cuatro multiplicando las opciones y ofreciendo más posibilidades de demostrar talento.

El videojuego, que recoge las virtudes de sus predecesores, no ha cambiado su esencia en absoluto, tampoco le hace falta, ya que su propia naturaleza supone un ejercicio cómodo y satisfactorio de forma directa, pero esta temporada encontramos algunas novedades interesantes, como un rediseño completo en PS4, versión que también ha optimizado el rendimiento incluyendo animaciones más fluidas y un sistema de reconocimiento de voz mejorado. En PS4 y Switch también tendremos elementos adicionales de recompensas por jugar, como coleccionar avatares y desbloquear certificados musicales que van desde bronce hasta diamante; además de cuatro modos de juego.

La premisa es simple: nada más comenzar una melodía aparecen unas barras que indican la tonalidad que se debe imitar, y, empleando como herramienta únicamente la voz, tendremos que hacerla coincidir el mayor tiempo posible. Como es habitual cada tema muestra en pantalla los videos oficiales de las canciones, así como la letra acompasada al ritmo de la música. Sin embargo, los más reacios a demostrar sus cualidades vocales en público pueden alegar cierto desconocimiento técnico a la hora de escaquearse. Pero en esta ocasión no será tan fácil, ya que el estudio ha preparado un ligerísimo tutorial donde se aprenden rápidamente las bases y ritmos del juego, con especial hincapié en cómo hacer uso del micrófono y los diversos modos de juego que ofrece la obra. Además, para aquellos totalmente entregados al canto también se incorpora un modo centrado en la práctica, ideal para ensayar esas notas altas a las que parece imposible llegar sin hacer el ridículo frente a nuestros seres queridos.

Cantar nunca fue tan variado



Con la práctica suficiente 'Let's Sing 10' logrará, además de arrancar aplausos de quienes más nos quieren, optar por las diferentes posibilidades que ofrecen sus modos de juego. De este modo podemos jugar cuatro modos diferentes (cinco para Wii/WiiU) incluyendo un modo completamente nuevo llamado Mix Tape-, individual, cooperativo o Dúo, donde el programa permite que dos voces se fundan para crear melodías ricas en matices.

Para evitar que la fiesta se convierta en una sucesión de largas canciones y gente apoderándose del micro, antes de seleccionar un tema se abre la posibilidad de escoger su duración y un nivel de dificultad -cuanto mayor sea, mayor precisión será necesaria para alcanzar las notas-, entre las versiones completas de los temas o sus versiones más cortas. Terminada la canción, el jugador es recompensado con una serie de puntos que quedan registrados en los listados de la serie, algo que inevitablemente fomenta la competitividad entre usuarios. Además, el juego incluye la posibilidad de utilizar algunos efectos para caracterizar nuestras voces, así como la opción de grabar y reproducir aquellas interpretaciones que deben ser inmortalizadas.

Por último, 'Let's Sing 10' también cuenta con un interesante modo Jukebox que permite escuchar y ver las aportaciones más representativas de la entrega sin necesidad de competir, simplemente por el placer de escuchar nuestras canciones favoritas.

Conclusiones



Sin duda alguna, 'Let's Sing 10' es un videojuego ideal para estas fechas, donde los encuentros entre familias y amigos suceden con más facilidad. La naturalidad con la que el título nos invita a interpretar nuestras canciones favoritas es digna de mención, y la cantidad de situaciones divertidas que suceden durante las interpretaciones son tan amplias como diversas. Además, siempre es una auténtica delicia retar al cuñado de turno y ganarle delante de toda la familia, aunque también hay que tener cuidado con las suegras que se animan a montar un dueto. Todo un reto mantener el tipo.



'Let's Sing 10' – Lanzamiento. Vídeo: YouTube

