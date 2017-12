Un niño se gasta todos los ahorros de su madre en 'FIFA 18'

Una mujer de Cork, en Irlanda, va a vivir unas navidades bastante tristes por un caro error de su hijo de 14 años. Y es que el chaval se gastó de forma accidental todos los ahorros de su progenitora en micropagos de 'FIFA 18'.

Según cuenta el diario 'Irish Mirror', la madre le compró al chico el videojuego para PlayStation 4 con su tarjeta de crédito y éste, pensando que no costaba dinero, empezó a realizar micropagos para invertir en 'Ultimate Team' hasta que salió un mensaje anunciando que no quedaban fondos.

La madre se dio cuenta de lo sucedido cuando fue al banco y le dijeron que no podía retirar efectivo porque no disponía de fondos. "Me dijeron que PlayStation estaba constantemente moviendo dinero de mi cuenta", explicó a un programa de radio.

Denuncia que al comprar el juego o cuando estás jugando a 'Ultimate Team' no te avisan de que cuesta dinero. "No tuvo que hacer nada (su hijo), ni hacer clic en nada para activar mi tarjeta, ya que ya estaba registrada", apuntó.

La mujer asegura que el menor nunca supo que estaba gastando su dinero. "Contacté con PlayStation y me dijeron que era un juego para adultos. Les expliqué que tenía 14 años y que no entendía que estaba jugando con dinero real". Sin embargo, Sony no parece estar por la labor de devolverle el dinero, según indica el diario irlandés. "Dijeron que no podían hacer nada", se lamenta.

El chico se siente tan culpable de lo ocurrido que no quiere ir a la escuela y se pasa el día en la cama. "Cree que ha arruinado las navidades de su familia", dice su madre, que achaca lo ocurrido a la compañía nipona.