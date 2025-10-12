La transformación de los muelles interiores de A Coruña es todavía una tarea pendiente, pero la actividad desarrollada por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) para dar vida al muelle de Batería sirve como punto de partida. Con la combinación de moda, fotografía e identidad, las exposiciones que se han presentado en este espacio portuario desde 2021 han ayudado a poner el foco sobre A Coruña, una ciudad cosmopolita y en continuo crecimiento.

La huella cultural es incuestionable: los conciertos en pequeñas salas y grandes recintos, la red museística, las exposiciones de arte o las proyecciones de cine. Pero las muestras de fotografía de la Fundación MOP han logrado hacerse un hueco importante en esa agenda convirtiéndose en un legado vivo.

Todo empezó con Peter Lindbergh. Fue en noviembre de 2021 cuando el puerto se convirtió en museo con algunos de los retratos icónicos del fotógrafo alemán como el de la jovencísima Kate Moss o la de Amber Valetta convertida en un ángel en medio de Nueva York. Un año más tarde, este mismo espacio reunió más de un centenar de retratos tanto en color como en blanco y negro de Steven Meisel. También se puso el foco sobre la obra de Irving Penn y David Bailey, reuniendo a miles de personas. Ya está programada la próxima exposición, la primera dedicada a una mujer: Annie Leibovitz. Se podrá visitar del 22 de noviembre al 1 de mayo de 2026.

En esta historia entre moda, fotografía, puerto y ciudad, hay un detalle que no se puede pasar por el alto: fue en abril de 2024 cuando la Autoridad Portuaria aprobó la concesión a la Fundación MOP de los terrenos y la nave en la que desarrolla su actividad cultural. La fundación de la presidenta de Inditex prevé invertir casi 100 millones de euros en un periodo de nueve años —entre 10 y 11 millones cada año— en esta superficie.