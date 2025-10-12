El Hospital de A Coruña, sin techo en trasplantes

La sanidad coruñesa ha experimentado importantes cambios en los últimos 25 años, en gran parte, de la mano de avances clínicos y tecnológicos como las terapias CAR-T contra el cáncer, la robótica o la impresión 3D, pero también se ha visto sacudida por el mayor reto sanitario del último siglo, la pandemia de covid, que dejó tras de sí casi un millar de fallecidos en el área sanitaria y tensionó, como nunca antes, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), en especial, durante la tercera ola, en enero y febrero de 2021.

Una emergencia sanitaria sin precedentes que, sin embargo, no impidió mantener la actividad del área de Trasplantes, uno de los buques insignia de la sanidad coruñesa, que desde entonces no ha parado de crecer, hasta el punto de que, el año pasado, el Chuac pulverizó su récord anual de trasplantes de órganos sólidos, con 309 cirugías de ese tipo realizadas, frente a las 261 de 2018, su anterior máximo histórico.

El primer cuarto de siglo arrancó, en el área sanitaria de A Coruña, con la mirada puesta en un hospital, el Abente y Lago, el último centro en incorporarse al actual Chuac. Fue en abril de 2001, tras dejar de ser el Hospital Militar, y después de protagonizar sus trabajadores unas protestas que consiguieron movilizar a toda_la ciudad y evitar, así, su cierre definitivo. 25 años después, los ojos se posan en el edificio principal del complejo, cuyas obras de ampliación cuentan con una inversión que supera los 400 millones de euros. Actualmente están en marcha trabajos como los accesos o la demolición del hospital de pacientes, que prevén terminar a lo largo de este año.

La pandemia de covid dejó casi un millar de fallecidos en el área sanitaria coruñesa

Más allá de los récords en trasplantes, entre los hitos de la sanidad coruñesa, en el último cuarto de siglo, destaca la creación del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic), cuya entrada en funcionamiento coincidió, en el tiempo, con el cambio de nombre del complejo hospitalario, oficialmente Chuac desde 2008; la puesta en marcha del Centro Tecnolóxico de Formación, dotado con tecnología de vanguardia, como simuladores clínicos de realidad virtual y de técnicas avanzadas, como radiología, anestesiología y microcirugía, financiados por la Fundación Amancio Ortega, en 2009; la aplicación de las terapias CAR-T contra el cáncer para determinadas indicaciones en adultos, que se irán ampliando; o la consolidación de la cirugía robótica, tras la incorporación a los quirófanos de As Xubias de ingenios como el robot Da Vinci, con más de 2.100 cirugías realizadas, por hasta seis especialidades médicas (Urología, Cirugía General y del_Aparato Digestivo, Cirugía Torácica, Ginecología y Obstetricia, Otorrinolaringología y Cirugía Pediátrica), desde su estreno en julio de 2021. O el robot Mako, que está «cambiando» la «forma de operar» la rodilla, sobre todo, pero también la cadera, de los especialistas de Traumatología y Cirugía Ortopédica del complejo hospitalario coruñés.