A Coruña acelera hacia el olimpo del deporte

Este milenio es el que ha llevado a otro nivel a A Coruña en su historia olímpica. Ver a Sofía Toro llegando con la medalla de oro a Alvedro en 2012, rodeada de sus seres queridos, o revisar esa instantánea de Enmanuel Reyes y Carlos Arévalo juntos en la sede de LA OPINIÓN con sus dos preseas de bronce en París 2024 son la prueba palpable de que la ciudad y su comarca ya tienen mucho que decir cada vez que hay una cita de este calibre. Siete medallas olímpicas y tres paralímpicas adornan su historia, cinco de esas diez con el cambio de siglo.

Si hay dos nombres por encima de todos, esos son el del propio Carlos Arévalo y el de Sofía Toro. Solo David Cal tiene un mejor currículum en estas citas que el palista de Betanzos. Una plata en Tokio 2021 y un bronce en París 2024 y ya mira a Los Ángeles 2028 como líder de ese K-4 500 convulso y multipremiado. Todo redondeado por esa historia de superación que protagonizó cuando quisieron impedir su integración en una embarcación que él ha elevado y realzado en los últimos años.

La regatista es, a día de hoy, la única deportista coruñesa que puede presumir de ser campeona olímpica. Junto a Ángela Pumariega y Tamara Echegoyen, convirtieron en imbatible su barco y se trajeron el premio mayor para la ciudad de Londres 2012. Ahora es gerente del Clúster Gallego del Deporte.

Lejos queda aquella plata que se trajo el coruñés Ramón González, jugador del Vigo y posteriormente del Dépor, de Amberes al ser uno de los integrantes de la España de la Furia. Él no pudo vivir en el campo aquel famoso «a mí, Sabino, que los arrolló» de Belaustegui porque enfermó en el tren de camino y no se pudo levantar de la cama en todo el torneo. Aun así, la presea fue suya y es hoy de sus descendientes.

Hay que viajar hasta 1984 para que Fernando Romay se acabase colgando la plata tras una final olímpica ante Estados Unidos en la que estaba Michael Jordan. Fueron unas madrugadas que despertaron el baloncesto para una generación.

En Barcelona 92 Alejandro Avecilla logró la plata con España cuando el hockey sobre patines fue deporte de exhibición. En 1996 el judoca Pucho Boedo y el futbolista Juan Carlos Taibo lograron una plata y un bronce en la cita paralímpica. Cierran el cuadro los bronces del boxeador cubanocoruñés Enmanuel Reyes y del paraciclista Damián Ramos.